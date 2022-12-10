Золотий, червоний і зірки. Топ 3 дизайнів для новорічного манікюру
2023 пройде під символом Чорного Водяного Кролика, його кольори чорний і всі відтінки синього та блакитного, але червоний і золотий — не здають позиції.
Ви знаєте старе прислів'я, яке говорить, що від того, як ви проведете переддень Нового року, залежить, як ви проведете залишок наступного року? Якщо останні кілька років нас чомусь і навчили, то це тому, що це нісенітниця. Тому переробимо старе прислів'я на новий лад: нехай ваш новорічний манікюр буде яскравим, креативним і зоряним — і нехай усе це супроводжує вас у наступному році.
2023 рік — рік Чорного Водяного Кролика. Кролик — знак Води, тому основні його кольори — чорний і темно-синій. Але також серед щасливих кольорів 2023 є блакитний, золотий, червоний і зелений, а також ніжно-рожевий і перлово-білий. Словом, є де проявити творчість.
Але, згідно з останніми трендами, у моді стильний і мінімалістичний манікюр. Невеликі прикраси на нігтях вітаються, блиск і розкіш — у трендах.
Навіть якщо ви плануєте зустрічати Новий рік у піжамі та в родинному колі — шикарний святковий манікюр не завадить. Адже він чудово піднімає настрій. Фокус зібрав найкреативніші дизайни для новорічного манікюру. Топ 3 ідеї, серед яких вам точно щось припаде до смаку.
Золотий манікюр
Золото — це завжди ошатно та розкішно. А якщо поєднувати його з чорним, то вийде оригінальний дизайн у стилі символу року. Але варіантів безліч: золоті мазки, або пластівці, витончений френч із сяючими золотими акцентами, або тонкі малюнки золотом. Ідеально традиційне поєднання червоного кольору та золотих деталей.
Також можна поєднувати золото з глибоким синім кольором — ще одним відтінком Чорного Водяного Кролика.
Словом, якщо ви хочете, щоб ваші нігті виглядали як ошатні новорічні прикраси — вибирайте золотий манікюр.
Манікюр із прикрасами
Найкращий спосіб отримати новорічний настрій, це вибрати для манікюру дизайн із прикрасами. Невеликі зірочки, півмісяці, стрази — традиційний новорічний тренд. Але можна використовувати й інші новорічні символи — імбирних чоловічків, або ялинкові прикраси.
Нехай такий манікюр не надто практичний, але він дуже ошатний і чарівно виглядає. Якщо можна вбирати ялинку, то чому не можна вбрати і власні нігті?
Манікюр із новорічними малюнками
Традиційний новорічний манікюр враховує і дизайн нігтів у тематиці свят. Чарівні малюнки, що зображують подарунки, сніговиків, льодяникові палички, ялинки й усе, що спадає на думку, коли ви вимовляєте слова "Новий рік" і "Різдво".
Це може бути веселий і навіть надлишковий манікюр, коли кожен ніготь прикрашений у своєму стилі, а може бути й елегантний мінімалістичний манікюр із невеликими чарівними малюнками, які натякають на те, що ви готові до свят.
Словом, дизайн і вибір малюнків залежить лише від ваших особистих уподобань.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий тренд у нігтьовому дизайні: так званий "квітучий" манікюр, або "квітучий гель", що нагадує стиль забарвлення речей тай-дай. Зараз від нього божеволіють у соцмережах.