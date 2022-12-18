Хейли Бибер вышла в свет в пуховике за 7 тысяч долларов
Ранее ее подругу Кендалл Дженнер уже высмеяли в Сети за такой же пуховик, только темно-зеленого цвета.
Хейли Бибер вышла в свет в модном пуховике-бомбере за 7750 долларов от Loewe. Похоже очень "пухлый" пуховик становится популярен среди селебрити. Ранее его уже примеряла Кендалл Дженнер. Об этом пишет Daily Mail.
Правда, образ Кендалл в Аспене, дополненный меховой панамой, ее поклонников не впечатлил. Они раскритиковали ее наряд. И сказали, что она похожа на яблоко.
В Аспене Кендалл отдыхает вместе с сестрой Кайли. И девушки уже продемонстрировали несколько стильных образов, выйдя на прогулку. Они отправились на шопинг и фотографировались с фанатами.
Хейли Бибер надела бомбер на шопинг в Беверли-Хиллз, и сочетала его со светлыми джинсами и шикарными коричневыми лоферами с золотой пряжкой.
Кожаный бомбер от Loewe Padded стал новым хитом сезона и продается за ошеломительные 7750 долларов.
Ранее Хейли Бибер продемонстрировала еще один трендовый образ для зимы. На прогулку с мужем, Джастином Бибером она вышла в стильном пальто-оверсайз.
Напомним, Фокус ранее писал о самых модных трендах верхней одежды зимы 2022/2023. Короткие кожаные пуховики и бомберы — самые главные тренды сезона.