Хейли Бибер продемонстрировала идеальный образ для зимы

Модель вышла на прогулку в идеальном пальто

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Хейли Бибер вышла в свет в шикарном осенне-зимнем образе. Модель прогулялась со своим Джастином Бибером по Нью-Йорку. Об этом пишет Daily Mail.

26-летняя Хейли выглядела шикарно в сером джемпере, свободныхджинсах и темно-сером пальто, дополнив образ сумочкой Bottega Veneta.

[ + – ] Хейли и Джастин на прогулке

Образ она дополнила грубыми черными ботинками, солнцезащитными очками и массивными золотыми серьгами.

Волосы Хейли убрала в гладкий пучок с пробором посередине.

Хейли Бибер уж давно демонстрирует любовь к длинным шерстяным пальто оверсайз. Она сочетает их с джинсами, спортивными брюками, кроссовками, или грубыми ботинками и каждый раз выглядит потрясающе.

[ + – ] Хейли Бибер в самом модном пальто этого сезона Фото: Getty Images

Напомним, длинное шерстяное пальто — идеальная альтернатива курткам и пуховикам. В нем действительно тепло, и оно сочетается со всем, чтобы вы не выбрали.

На днях в подобном пальто уже появлялась на прогулке Дженнифер Лопес, так что можно предположить, что скоро объемные пальто с поясом, или без, наденут все селебрити, что следят за модой.

Ранее Фокус писал о том, какие фасоны пальто в трендах в этом году и не выйдут из моды никогда.

Также еще один тренд сезона, объемный пуховик, недавно продемонстрировала Ирина Шейк. Она надела пуховик-одеяло с ботинками оригинального фасона.