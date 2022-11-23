Ирина Шейк показала самый модный пуховик этого сезона

36-летняя модель прогулялась по Нью-Йорку с дочкой и в самом модном образе

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Ирина Шейк вышла на прогулку с дочкой Леей и продемонстрировала самый модный пуховик этого сезона. Об этом пишет DailyMail.

Длинный пуховик оверсайз с большими карманами Ирина дополнила черной толстовкой, черными брюками и оригинальными ботинками в японском стиле, которые среди поклонников этого стиля называются ниндзя-шуз.

[ + – ] Ирина Шейк в самом модном пуховике этого сезона

Ирина была замечена на прогулке после слухов о том, что она снова встречается с Брэдли Купером.

У пары в 2017 году родилась дочь Лея, но уже через два года модель и актер расстались. Даже ходили слухи, что у Купера был роман с Леди Гага, но они оба опровергли это, заявив, что их связывает только дружба и совместная работа над фильмом "Звезда родилась".

Ирина Шейк сходила на пару свиданий с бывшим мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом, но из этого ничего не вышло.

[ + – ] Ирина Шейк с дочкой Леей

Однако уже в августе 2022 Ирина и Брэдли отправились в совместный отпуск, а потом инсайдеры сообщили, что они снова вместе.

Пара вместе отпраздновала Хэллоуин, но пока они не делали публичных заявлений о статусе своих отношений.

Источник, близкий к паре, сообщил, что Ирина очень рада проводить время с Брэдли.

"Она очень любит его. И он любит дочь. Она хотела бы, чтобы они снова были вместе", — рассказал источник.

Напомним, кроме широкого пуховика, вроде того, что носит Ирина Шейк, в этом году также в тренде короткие и яркие пуховики. А также пуховики из джинсовой ткани.