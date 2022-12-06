Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний образ для зими

Модель вийшла на прогулянку в ідеальному пальті

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Гейлі Бібер вийшла у світ у шикарному осінньо-зимовому образі. Модель прогулялася зі своїм Джастіном Бібером Нью-Йорком. Про це пише Daily Mail.

26-річна Гейлі виглядала шикарно в сірому джемпері, вільних джинсах та темно-сірому пальті, доповнивши образ сумочкою Bottega Veneta.

[ + – ] Гейлі та Джастін на прогулянці

Образ вона доповнила грубими чорними черевиками, сонцезахисними окулярами та масивними золотими сережками.

Волосся Гейлі прибрала в гладкий пучок із переділом посередині.

Гейлі Бібер вже давно демонструє любов до довгих вовняних пальт оверсайз. Вона поєднує їх з джинсами, спортивними штанами, кросівками, або грубими черевиками і щоразу виглядає приголомшливо.

[ + – ] Гейлі Бібер у наймоднішому пальті цього сезону Фото: Getty Images

Нагадаємо, довге вовняне пальто — ідеальна альтернатива курткам та пуховикам. У ньому справді тепло, і воно поєднується з усім, щоб ви не обрали.

Днями в такому пальті вже з'являлася на прогулянці Дженніфер Лопес, так що можна припустити, що незабаром об'ємні пальта з поясом, або без, одягнуть усі селебріті, що стежать за модою.

Раніше Фокус писав про те, які фасони пальта у трендах цього року і не вийдуть із моди ніколи.

Також ще один тренд сезону, об'ємний пуховик, нещодавно продемонструвала Ірина Шейк. Вона одягла пуховик-ковдру з черевиками оригінального фасону.