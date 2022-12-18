Гейлі Бібер вийшла у світ у пуховику за 7 тисяч доларів

Раніше її подругу Кендалл Дженнер уже висміяли в Мережі за такий самий пуховик, тільки темно-зеленого кольору.

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Гейлі Бібер вийшла у світ у модному пуховику-бомбері за 7750 доларів від Loewe. Схоже дуже "пухкий" пуховик стає популярним серед селебріті. Раніше його вже приміряла Кендал Дженнер. Про це пише Daily Mail.

Щоправда, образ Кендал в Аспені, доповнений хутряною панамою, її шанувальників не вразив. Вони розкритикували її вбрання. І сказали, що вона схожа на яблуко.

[ + – ] Кендалл Дженнер у пуховику від Loewe Фото: Instagram kendalljenner

В Аспені Кендал відпочиває разом із сестрою Кайлі. І дівчата вже продемонстрували кілька стильних образів, вийшовши на прогулянку. Вони вирушили на шопінг та фотографувалися з фанатами.

Гейлі Бібер одягла бомбер на шопінг у Беверлі-Хіллз, і поєднала його зі світлими джинсами та шикарними коричневими лоферами із золотою пряжкою.

[ + – ] Гейлі Бібер у наймоднішому пуховику від Loewe Фото: Getty Images

Шкіряний бомбер від Loewe Padded став новим хітом сезону та продається за приголомшливі 7750 доларів.

Раніше Гейлі Бібер продемонструвала ще один трендовий образ для зими. На прогулянку з чоловіком, Джастіном Бібером вона вийшла в стильному пальто-оверсайз.

Нагадаємо, Фокус раніше писав про наймодніші тренди верхнього одягу зими 2022/2023. Короткі шкіряні пуховики та бомбери — найголовніші тренди сезону.