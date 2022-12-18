Гейлі Бібер вийшла у світ у пуховику за 7 тисяч доларів
Раніше її подругу Кендалл Дженнер уже висміяли в Мережі за такий самий пуховик, тільки темно-зеленого кольору.
Гейлі Бібер вийшла у світ у модному пуховику-бомбері за 7750 доларів від Loewe. Схоже дуже "пухкий" пуховик стає популярним серед селебріті. Раніше його вже приміряла Кендал Дженнер. Про це пише Daily Mail.
Щоправда, образ Кендал в Аспені, доповнений хутряною панамою, її шанувальників не вразив. Вони розкритикували її вбрання. І сказали, що вона схожа на яблуко.
В Аспені Кендал відпочиває разом із сестрою Кайлі. І дівчата вже продемонстрували кілька стильних образів, вийшовши на прогулянку. Вони вирушили на шопінг та фотографувалися з фанатами.
Гейлі Бібер одягла бомбер на шопінг у Беверлі-Хіллз, і поєднала його зі світлими джинсами та шикарними коричневими лоферами із золотою пряжкою.
Шкіряний бомбер від Loewe Padded став новим хітом сезону та продається за приголомшливі 7750 доларів.
Раніше Гейлі Бібер продемонструвала ще один трендовий образ для зими. На прогулянку з чоловіком, Джастіном Бібером вона вийшла в стильному пальто-оверсайз.
Нагадаємо, Фокус раніше писав про наймодніші тренди верхнього одягу зими 2022/2023. Короткі шкіряні пуховики та бомбери — найголовніші тренди сезону.