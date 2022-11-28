Мамина шуба, бомбер, пуховик-одеяло. Топ-5 трендов верхней одежды на зиму 2022/23

Шубки из натурального меха сейчас выходят из моды, но "мамина" ретро-шуба все еще может пригодиться.

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Но помните, что любую шубу, или пуховик важно дополнить правильными аксессуарами и удобной и практичной обувью. Зимняя обувь не должна промокать, особенно, если учесть, что зима в Украине обычно мокрая и мало напоминает красочную снежную зиму с открыток.

А как выбрать красивый и практичный шарф, Фокус писал ранее. В 2022 году в моде большие и объемные шарфы, которые, при желании, можно накинуть на голову.

Требований к зимней одежде обычно немного: ее выбирают за комфорт. Но есть пять трендов 2022, к которым надо присмотреться и разнообразить свой набор верхней теплой одежды, чтобы менять ее в зависимости от погодных условий.

Бомбер

Бомбер был создан для пилотов в ВВС США во время Второй мировой войны. Но оказался настолько стильным, что пилоты не снимали его и после полетов.

[ + – ] Бомбер - стильный тренд Фото: Instagram 425yemets.store

Так что бомбер, названный в честь тяжелых бомбардировщиков, пошел "в народ". С той поры бомберы появляются во всех модных коллекциях, и есть в гардеробе каждой селебрити.

Кожаный тренч

Тренд из 1990-х, когда на экранах гремели боевики со стильно одетыми героями и сериал "Горец", где главный герой прятал под тренчем свой меч.

[ + – ] Кожаный тренч - ретро-тренд на зиму 2022 Фото: DUA LIPA

Пусть это не слишком теплая одежда, и под нее придется, скорей всего надеть теплый свитер, или уютный свитшот, но это стильно и оригинально. Так что если ретро-тренч притаился в углу вашего шкафа – самое время его оттуда достать.

Пуховик-одеяло

Пуховик-одеяло стал трендов во времена коронавируса главным образом из-за своей уютности. Широкий и теплый пуховик оверсайз, в который можно завернуться, как в одеяло – похоже, никогда не выйдет из моды.

[ + – ] Пуховик-одеяло - модный тренд Фото: Getty Images

Ведь он дарит чувство защищенности и тепла, даже когда просто смотришь на него.

[ + – ] Ирина Шейк в модном пуховике

К слову, среди поклонников пуховика-одеяло – модель Ирина Шейк. Она надевала его во время прогулки с дочкой.

Винтажная шуба

Хоть покупать натуральную шубу в наше время уже немодно, но если у вас есть винтажная шуба, доставшаяся от мамы, или бабушки, самое время ее надеть.

[ + – ] Ретро-шуба из маминого гардероба - в тренде Фото: Jack Daszkiewicz

Причем, присмотритесь к ретро-гардеробу, ведь в то время были популярны шубы и из искусственного меха. Те самые, которые сейчас называют "шуба из мишки Тедди", или меховое пальто.

Дубленка-авиатор

Еще один ретро-тренд из военного гардероба. В таких куртках щеголяли военные летчики и это оказалось настолько круто, что вскоре дубленки-авиаторы стали популярны и среди гражданских.

[ + – ] Дубленка-авиатор - модный тренд Фото: Соцсети

Это тот тренд, который лучше брать оверсайз, пусть вам будет в нем свободно и уютно, особенно, если надеть под них теплый свитер.

Если все предыдущие тренды вам не пригодились, или все это уже есть в вашем гардеробе, самое время присмотреться к стильным пальто. Их вполне можно носить всю зиму и чувствовать себя, как принцесса Уэльская, которая владеет, наверное, самой большой коллекцией пальто на все случаи жизни в Британии.

И не нужно забывать про еще один важный зимний аксессуар – стильную шапку. Фокус писал, какие шапки в моде этой зимой. Первые позиции уверенно удерживает шапка-бини.