Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Мамина шуба, бомбер, пуховик-одеяло. Топ-5 трендов верхней одежды на зиму 2022/23

ретро тренды, модные тренды, пуховик одеяло, бомбер, зимние тренда, кожаный тренч, тренды 2022, что носить зимой, модные пуховики
Фото: Getty Images | Ретро-тренды в моде этой зимой

Шубки из натурального меха сейчас выходят из моды, но "мамина" ретро-шуба все еще может пригодиться.

Related video

Но помните, что любую шубу, или пуховик важно дополнить правильными аксессуарами и удобной и практичной обувью. Зимняя обувь не должна промокать, особенно, если учесть, что зима в Украине обычно мокрая и мало напоминает красочную снежную зиму с открыток.

А как выбрать красивый и практичный шарф, Фокус писал ранее. В 2022 году в моде большие и объемные шарфы, которые, при желании, можно накинуть на голову.

Требований к зимней одежде обычно немного: ее выбирают за комфорт. Но есть пять трендов 2022, к которым надо присмотреться и разнообразить свой набор верхней теплой одежды, чтобы менять ее в зависимости от погодных условий.

Бомбер

Бомбер был создан для пилотов в ВВС США во время Второй мировой войны. Но оказался настолько стильным, что пилоты не снимали его и после полетов.

ретро тренды, модные тренды, пуховик одеяло, бомбер, зимние тренда, кожаный тренч, тренды 2022, что носить зимой, модные пуховики Fullscreen
Бомбер - стильный тренд
Фото: Instagram 425yemets.store

Так что бомбер, названный в честь тяжелых бомбардировщиков, пошел "в народ". С той поры бомберы появляются во всех модных коллекциях, и есть в гардеробе каждой селебрити.

Кожаный тренч

Тренд из 1990-х, когда на экранах гремели боевики со стильно одетыми героями и сериал "Горец", где главный герой прятал под тренчем свой меч.

ретро тренды, модные тренды, пуховик одеяло, бомбер, зимние тренда, кожаный тренч, тренды 2022, что носить зимой, модные пуховики Fullscreen
Кожаный тренч - ретро-тренд на зиму 2022
Фото: DUA LIPA

Пусть это не слишком теплая одежда, и под нее придется, скорей всего надеть теплый свитер, или уютный свитшот, но это стильно и оригинально. Так что если ретро-тренч притаился в углу вашего шкафа – самое время его оттуда достать.

Пуховик-одеяло

Пуховик-одеяло стал трендов во времена коронавируса главным образом из-за своей уютности. Широкий и теплый пуховик оверсайз, в который можно завернуться, как в одеяло – похоже, никогда не выйдет из моды.

ретро тренды, модные тренды, пуховик одеяло, бомбер, зимние тренда, кожаный тренч, тренды 2022, что носить зимой, модные пуховики Fullscreen
Пуховик-одеяло - модный тренд
Фото: Getty Images

Ведь он дарит чувство защищенности и тепла, даже когда просто смотришь на него.

Ирина Шейк в модном пуховике

К слову, среди поклонников пуховика-одеяло – модель Ирина Шейк. Она надевала его во время прогулки с дочкой.

Винтажная шуба

Хоть покупать натуральную шубу в наше время уже немодно, но если у вас есть винтажная шуба, доставшаяся от мамы, или бабушки, самое время ее надеть.

ретро тренды, модные тренды, пуховик одеяло, бомбер, зимние тренда, кожаный тренч, тренды 2022, что носить зимой, модные пуховики Fullscreen
Ретро-шуба из маминого гардероба - в тренде
Фото: Jack Daszkiewicz

Причем, присмотритесь к ретро-гардеробу, ведь в то время были популярны шубы и из искусственного меха. Те самые, которые сейчас называют "шуба из мишки Тедди", или меховое пальто.

Дубленка-авиатор

Еще один ретро-тренд из военного гардероба. В таких куртках щеголяли военные летчики и это оказалось настолько круто, что вскоре дубленки-авиаторы стали популярны и среди гражданских.

ретро тренды, модные тренды, пуховик одеяло, бомбер, зимние тренда, кожаный тренч, тренды 2022, что носить зимой, модные пуховики Fullscreen
Дубленка-авиатор - модный тренд
Фото: Соцсети

Это тот тренд, который лучше брать оверсайз, пусть вам будет в нем свободно и уютно, особенно, если надеть под них теплый свитер.

Если все предыдущие тренды вам не пригодились, или все это уже есть в вашем гардеробе, самое время присмотреться к стильным пальто. Их вполне можно носить всю зиму и чувствовать себя, как принцесса Уэльская, которая владеет, наверное, самой большой коллекцией пальто на все случаи жизни в Британии.

И не нужно забывать про еще один важный зимний аксессуар – стильную шапку. Фокус писал, какие шапки в моде этой зимой. Первые позиции уверенно удерживает шапка-бини.