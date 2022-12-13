Кайли и Кендалл Дженнер показали идеальные образы для зимнего отдыха

Кендалл и Кайли отправились на зимние каникулы в Аспен и демонстрируют яркие образы для зимнего отдыха.

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Приближается Рождество, а значит, многие американские селебрити уезжают из теплых штатов туда, где есть настоящая зима. Самым популярным местом был и остается знаменитый курорт Аспен в штате Колорадо. Кендалл и Кайли Дженнер исключением не стали, и уже показали зимние фото на фоне эффектных сугробов. Об этом пишет Daily Mail.

Кайли Дженнер и ее сестра Кендалл Дженнер оделись во все самое лучшее, пока гулял по бутикам на курорте, останавливаясь, чтобы по пути сделать несколько селфи с фанатами.

[ + – ] Модный образ для горнолыжного курорта Кайли Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Зимние каникулы сестер Дженнер проходят на фоне слухов о том, что Кендалл, вероятно, вновь начнет встречаться с певцом и актером Гарри Стайлзом, с которым у нее были романтические отношения с 2013 по 2019 год.

Гарри, напомним, недавно расстался с актрисой и режиссером Оливией Уайлд. Которая тяжело переживает это расставание.

Кайли для выхода в свет надела черные брюки из потертой грубой кожи и куртку-авиатор с пушистой оторочкой из искусственной овчины от Attico. И дополнила образ грубыми черными ботинками, темными очками и повязкой на голову.

[ + – ] Куртка-авиатор - тренд сезона Фото: Instagram kyliejenner

Позже она показала, как проводит время дома в идеальном образе для отдыха в горах: в пушистых угги и комбинезоне от бренда Skims своей старшей сестры Ким Кардашьян.

[ + – ] Уютный образ для дома зимой Фото: Instagram kyliejenner

Кендалл устроила из поездки в Аспен настоящий модный показ. Сначала она вышла в свет в эффектном пальто с бахромой.

[ + – ] Пальто с бахромой - тренд сезона

А потом запостила в Instagram снимки в более зимнем образе: мохнатой шапке-панаме и уютном пуховике темно-зеленого цвета.

[ + – ] Кендалл Дженнер и ее идеальный зимний образ Фото: Instagram kendalljenner

Напомним, ранее Фокус писал о самых главных трендах зимней одежды для зимы 2022/2023. В моде куртки-авиаторы, как у Кайли Дженнер, и пуховики, как у Кендалл.