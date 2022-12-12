"Пытается жить дальше". Оливия Уайлд тяжело переживает расставание с Гарри Стайлсом

Знаменитости были вместе около двух лет.

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38-летняя американская актриса Оливия Уайлд очень тяжело переживает расставание с певцом Гарри Стайлсом. Об этом пишет US Мagazine.

По словам инсайдеров, звезда экрана пыталась отвлечься от мыслей о бывшем возлюбленном, однако у нее это плохо получалось.

"Оливия все еще очень сильно расстроена из-за разрыва. Она пытается жить дальше. Оливия думала, что отпуск позволит ей развеяться, но свидания не входят в список ее приоритетов", — рассказывает источник издания.

Знаменитости встречались около двух лет, несмотря на то, что актриса была в официальном браке с другим мужчиной и воспитывала двоих детей.

[ + – ] Оливия Уайлд и Гарри Стайлс Фото: oliviawilde

Осенью 2021 экс-девушка 28-летнего Гарри Стайлса и актер Джейсон Судейкис официально развелись. Сообщалось, что причиной стали отношения Оливии Уайлд и певца. По словам Судейкиса, мама его детей начала роман со Стайлсом только ради популярности.

[ + – ] Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис Фото: Getty Images

Ранее бывшая няня детей Уайлд и Судейкиса рассказывала, что экс-муж актрисы заявлял, будто она уже "не живет в реальном мире", а Гарри Стайлс стал для нее наркотиком, на который Оливия подсела.

Напомним, после расставания с Оливией Уайлд Гарри Стайлс начал больше времени проводить с Кендалл Дженнер.

Также Фокус подробнее писал о причинах разрыва Оливии Уайлд и Гарри Стайлса.