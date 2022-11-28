Кендалл Дженнер утешает Гарри Стайлза после разрыва с Оливией Уайлд, – СМИ

Друзья пары сомневаются, что Гарри и Кендалл возобновят свой роман. Скорее всего, дальше дружбы дело не пойдет.

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28-летний британский певец Гарри Стайлз, который нелавно расстался с актрисой Оливией Уайлд, был замечен папарацци в компании Кендалл Дженнер, сообщает The Sun.

По словам источников, супермодель утешала артиста после разрыва с Оливией. В свое время Гарри и Кендалл встречались, однако спустя почти два года после начала романа, они разошлись из "разных приоритетов. Отметим, что Кендалл сейчас абсолютно свободна, поскольку недавно поставила точку в отношениях с баскетболистом Девином Букером.

Друзья Стайлза и Дженнер говорят, что в последние недели они поддерживали друг друга и считают это время "интересным".

"Гарри и Кендалл всегда поддерживали связь, но в свете их недавнего разрыва у них появилось больше времени друг для друга. И Гарри прислушался к Кендалл в связи с его разрывом с Оливией. Кендалл – одна из немногих, кто понимает уровень славы и пристального внимания, которым подвергается Гарри. Она сейчас тоже переживает трудные времена", – рассказал источник из Лос-Анджелеса.

Кендалл была замечена танцующей со своей сестрой Кайли и подругой Хейли Бибер на концерте Гарри в Лос-Анджелесе в начале этого месяца. Хотя пара "очень похожа", считается, что их образ жизни является препятствием для того, чтобы дружба снова переросла в отношения.

Пока Гарри все еще гастролирует, Кендалл занимается модельной карьерой и бизнесом по производству текилы.

"Как бы близки Гарри и Кендалл ни были, им трудно встречаться, и все те практические проблемы, с которыми они столкнулись много лет назад, все еще существуют. Тем не менее, они могут тусоваться на праздники. В прошлом они воссоединялись вскоре после расставаний, так что они вполне могут оказаться на яхте, греясь на солнце в ближайшие пару месяцев", – говорят люди из окружения звезд.

Напомним, о романе Гарри Стайлза и Оливии Уайлд стало известно в январе прошлого года.