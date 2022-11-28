Кендал Дженнер втішає Гаррі Стайлза після розриву з Олівією Вайлд, – ЗМІ

Друзі пари сумніваються, що Гаррі та Кендал відновлять свій роман. Найімовірніше, дальше за дружбу справа не піде.

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28-річного британського співака Гаррі Стайлза, який недавно розлучився з актрисою Олівією Вайлд, було помічено папараці в компанії Кендалл Дженнер, повідомляє The Sun.

За словами джерел, супермодель втішала артиста після розриву з Олівією. Свого часу Гаррі й Кендалл зустрічалися, проте майже через два роки після початку роману, вони розійшлися через "різних пріоритетів". Зазначимо, що Кендал зараз абсолютно вільна, оскільки нещодавно поставила крапку у відносинах з баскетболістом Девіном Букером.

Друзі Стайлза та Дженнер кажуть, що останніми тижнями вони підтримували один одного і вважають цей час "цікавим".

Гаррі й Кендалл завжди підтримували зв'язок, але на основі їхнього недавнього розриву у них з'явилося більше часу один для одного. яким піддається Гаррі. Вона зараз теж переживає важкі часи", — розповіло джерело з Лос-Анджелеса.

Кендал була помічена у танці зі своєю сестрою Кайлі та подругою Гейлі Бібер на концерті Гаррі в Лос-Анджелесі на початку цього місяця. Хоча пара "дуже схожа", вважається, що їхній спосіб життя є перешкодою для того, щоб дружба знову переросла у відносини.

Поки Гаррі все ще гастролює, Кендал займається модельною кар'єрою та бізнесом з виробництва текіли.

"Якими б близькими Гаррі та Кендалл не були, їм важко зустрічатися, і всі ті практичні проблеми, з якими вони зіткнулися багато років тому, все ще існують. А проте, вони можуть тусуватися на свята. так що вони можуть опинитися на яхті, гріючись на сонці в найближчі пару місяців», — кажуть люди з оточення зірок.

Нагадаємо, про роман Гаррі Стайлза та Олівії Вайлд стало відомо у січні минулого року.