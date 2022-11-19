Олівія Вайлд та Гаррі Стайлс розійшлися, — ЗМІ

Зіркова пара зустрічалася близько двох років.

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38-річна американська акторка Олівія Вайлд та 28-річний музикант Гаррі Стайлс закінчили свої романтичні стосунки. Про це пише People.

Як передають інсайдери західних таблоїдів, пара вирішила "відпочити".

"Він усе ще гастролює і зараз їде за кордон. Вона фокусується на своїх дітях і своїй роботі в Лос-Анджелесі. Це дуже доброзичливе рішення. Вони залишаються близькими друзями", — розповідає джерело, близьке до зіркової пари.

Як відомо, непорозуміння між співаком та зіркою екранів почалися після закінчення зйомок фільму "Не хвилюйся, дорога". Зазначається, що між Гаррі Стайлсом та головною героїнею картини Флоренс була хімія від самого початку проєкту.

[ + – ] Олівія Вайлд Фото: ELLE

Восени 2021 38-річна Олівія Вайлд та актор Джейсон Судейкіс офіційно розійшлися. Повідомлялося, що причиною став саме роман акторки та молодшого за неї на 10 років музиканта. За словами ексчоловіка Олівії, вона почала романтичні стосунки зі Стайлсом лише заради піару.

Втім, офіційно зірки не прокоментували свого нового сімейного статусу.

[ + – ] Олівія Вайлд та Гаррі Стайлс на публіці Фото: Getty Images

Нагадаємо, Гаррі Стайлс відвідав публічну подію у Лос-Анджелесі.

Також Фокус писав про скандальні подробиці щодо розлучення Олівії Вайлд та Джейсона Судейкіса.