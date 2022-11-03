Образ Gucci і рожевий манікюр: Гаррі Стайлс на показі фільму в Лос-Анджелесі

Співак одягнув образ із нової колекції бренду Gucci.

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28-річний британський співак та актор Гаррі Стайлс відвідав прем'єрний показ фільму "Мій поліцейський" у Лос-Анджелесі, де зіграв головну роль разом з Еммою Коррін та Девідом Доусоном. Про це пише Billboard.

На захід Стайлс прийшов разом з італійським Модним домом Gucci, амбасадором якого є.

На Гаррі був лаконічний чорний костюм, що складався зі штанів і піджака з коміром-стійкою та кишенями, а також широкого лакованого пояса з пряжкою.

Доповнили лук співака туфлі на невеликих підборах, його розкішна кучерява шевелюра, кілька кілець та рожевий манікюр.

"Я просто хочу сказати величезне спасибі всім, хто брав участь у створенні цього фільму. Я отримав такий чудовий досвід, коли брав участь у цьому. Я дійсно пишаюся тим, що є частиною цього", — сказав зірка, опинившись перед публікою.

В основі сюжету фільму "Мій поліцейський" однойменна книга Бетана Робертса. Стайлс у фільмі грає замкнутого поліцейського-гея, на ім'я Том, дія якого відбувається в 1950-х роках, і вступає в таємні стосунки з людиною, на ім'я Патрік (Девід Доусон), одружений з жінкою, на ім'я Меріон (Емма Коррін).

Нагадаємо, на початку 2021 року стало відомо, що 28-річний музикант Гаррі Стайлс зустрічається із 38-річною актрисою Олівією Вайлд. А нещодавно з'явилися нові подробиці скандального розлучення Олівії Вайлд та Джейсона Судейкіса.