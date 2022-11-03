Образ от Gucci и розовый маникюр: Гарри Стайлс на показе фильма в Лос-Анджелесе

Певец надел образ из новой коллекции бренда Gucci.

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28-летний британский певец и актер Гарри Стайлс посетил премьерный показ фильма "Мой полицейский" в Лос-Анджелесе, где сыграл главную роль вместе с Эммой Корин и Дэвидом Доусоном. Об этом пишет Billboard.

На мероприятие Стайлс пришел в наряде от итальянского Модного дома Gucci, амбассадором которого является.

На Гарри был лаконичный черный костюм, состоящий из брюк и пиджака с воротником-стойкой и карманами, а также лакированного широкого пояса с пряжкой.

Дополнили лук певца туфли на небольших каблуках, его роскошная кудрявая шевелюра, несколько колец и розовый маникюр.

"Я просто хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в создании этого фильма. Я получил такой замечательный опыт, когда участвовал в этом. Я действительно горжусь тем, что являюсь частью этого", — сказал звезда, оказавшись перед публикой.

В основе сюжета фильма "Мой полицейский" одноименная книга Бетана Робертса. Стайлс в фильме играет замкнутого полицейского-гея по имени Том, действие которого происходит в 1950-х годах, и вступает в тайные отношения с человеком по имени Патрик (Дэвид Доусон), будучи женатым на женщине по имени Мэрион (Эмма Корин).

Напомним, в начале 2021 года стало известно, что 28-летний музыкант Гарри Стайлс встречается с 38-летней актрисой Оливией Уайлд. А недавно появились новые подробности скандального развода Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса.