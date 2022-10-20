Появились новые подробности скандального развода Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса

Сейчас актриса встречается с младше ее на 10 лет Гарри Стайлсом.

Related video

Бывшая няня детей Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса в подробностях рассказала о личной жизни знаменитых актеров. Об этом пишет Daily Mail.

Как рассказывает няня Дейзи и Отиса, 38-летняя Оливия Уайлд начала встречаться с 28-летним музыкантом Гарри Стайлсом, чтобы привлечь к себе больше внимания, и надеялась, что они с бывшим мужем останутся друзьями. Впрочем, 47-летний Джейсон Судейкис был разбит горем, когда узнал об изменах возлюбленной и матери его двоих детей.

В случае с бывшим мужем Оливии все было по-другому. В начале романтических отношений актриса не хотела рассказывать общественности о своем новом бойфренде, ведь привыкла встречаться с парнями, "которыми можно похвастаться".

[ + – ] Оливия Уайльд и Гарри Стайлс на публике Фото: Getty Images

Когда стало известно о романе Оливии Уайлд и младше ее на 10 лет Гарри Стайлса, няня очень удивилась, ведь незадолго до этого актриса отправляла Судейкису сообщения с признаниями в любви и периодически "спала вместе с ним голой". Об отношениях актрисы и музыканта стало известно в начале 2021, тогда Сеть облетели общие фото звездной пары, на которых они держались за руки.

После начала романтических отношений с участником группы One Direction американская актриса начала делать странные поступки. Например, отдала своего любимого пса по кличке Гордон. Таким образом, Оливия планировала больше времени проводить с молодым возлюбленным.

[ + – ] Гарри Стайлс и Оливия Уайльд

Также няня рассказывает, что Джейсон Судейкис заявлял, что его экс-жена уже "не живет в реальном мире", а новый бойфренд стал для нее настоящим наркотиком, на который мама двоих подсела.

Саму же няню 47-летний актер уволил после того, как узнал, что она общалась с Оливией. Это могло стать причиной, почему женщина решила дать откровенное интервью популярному изданию.

[ + – ] Оливия Уайлд с дочерью

Напомним, 38-летняя Оливия Уайлд украсила обложку глянца с обнаженной грудью.

Также Фокус писал о ссорах между Оливией Уайлд и Джейсоном Судейкисом из-за детей.