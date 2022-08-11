Голливудский развод. Актеры Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис ссорятся из-за детей

Звезда сериала "Доктор Хаус" считает, что бывший пытается ее запугать

Оливия Уайлд, звезда фильмов "Время" и "Туристас", с 2011 года встречалась с актером Джейсоном Судейкисом, звездой комедий и сериала "Тед Лассо". В этих отношениях родились двое детей, в 2020 пара решила разойтись, что и спровоцировало скандал. Об этом пишет Daily Mail.

Оливия Уайлд раскритиковала поведение своего бывшего возлюбленного. Вместо того, чтобы решить дело с опекой без лишнего шума, Судейкис устроил из этого целое шоу.

Оливии публично вручили судебные документы об опеке — прямо во время ее выступления на CinemaCon в Лас-Вегасе, где она представляла свой фильм "Не волнуйся, солнышко".

[ + – ] Оливии Уайлд вручили документы прямо на сцене

Тогда на сцену поднялся мужчина и передал ей концерт с подписью "Личное и конфиденциальное". Судейкис через своих представителей позже заявил, что не знал, как именно актрисе передадут документы, и назвал это инициативой компании, отвечавшей за доставку. Сам он думал, что это произойдет в аэропорту, или отеле и он сожалеет о случившемся.

Но Оливия Уайлд считает, что бывший возлюбленный сделал это намеренно.

"Действия Джейсона явно были направлены на то, чтобы запугать меня и застать меня врасплох. Он мог передать мне документы незаметно, но он предпочел сделать это агрессивно", — заявила актриса.

"Тот факт, что Джейсон поставил меня в неловкое положение в профессиональном плане и таким образом выставил наш личный конфликт на всеобщее обозрение, противоречит интересам наших детей", — резюмировала Оливия.

Она уже выиграла первый суд против Джейсона Судейкиса, касающийся опеки над их детьми: восьмилетним Отисом и пятилетней Дейзи.

Еще один суд пройдет в Калифорнии. Пара не может решить, где должны жить дети: Оливия сейчас живет в Калифорнии, Джейсон – в Нью-Йорке, но родились Отис и Дейзи именно в Солнечном штате.

[ + – ] Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис Фото: Getty Images

Сейчас актриса встречается с популярным британским исполнителем Гарри Стайлзом и может переехать в Лондон.