Голлівудське розлучення. Актори Олівія Вайлд та Джейсон Судейкіс сваряться через дітей

Зірка серіалу "Доктор Хаус" вважає, що колишній намагається її залякати

Олівія Вайлд, зірка фільмів "Час" і "Туристас", з 2011 року зустрічалася з актором Джейсоном Судейкісом, зіркою комедій та серіалу "Тед Лассо". У цих стосунках народилися двоє дітей, у 2020 пара вирішила розійтися, що й спровокувало скандал. Про це пише Daily Mail.

Олівія Вайлд розкритикувала поведінку свого колишнього коханого. Замість того, щоб вирішити справу з опікою без зайвого галасу, Судейкіс влаштував із цього ціле шоу.

Олівії публічно вручили судові документи про опіку — просто під час її виступу на CinemaCon у Лас-Вегасі, де вона представляла свій фільм "Не хвилюйся, сонечко".

[ + – ] Олівії Вайлд вручили документи прямо на сцені

Тоді на сцену піднявся чоловік і передав їй концерт із підписом "Особисте та конфіденційне". Судейкіс через своїх представників пізніше заявив, що не знав, як саме актрисі передадуть документи, і назвав це ініціативою компанії, яка відповідала за доставку. Сам він думав, що це станеться в аеропорту, або в готелі і він шкодує про те, що сталося.

Але Олівія Вайлд вважає, що колишній коханий зробив це навмисно.

"Дії Джейсона явно були спрямовані на те, щоб залякати мене і застати мене зненацька. Він міг передати мені документи непомітно, але він вважав за краще зробити це агресивно", — заявила актриса.

"Той факт, що Джейсон поставив мене у незручне становище у професійному плані і таким чином виставив наш особистий конфлікт на загальний огляд, суперечить інтересам наших дітей", — резюмувала Олівія.

Вона вже виграла перший суд проти Джейсона Судейкіса щодо опіки над їхніми дітьми: восьмирічним Отісом і п'ятирічною Дейзі.

Ще один суд пройде у Каліфорнії. Пара не може вирішити, де мають жити діти: Олівія зараз живе у Каліфорнії, Джейсон — у Нью-Йорку, але народилися Отіс та Дейзі саме у Сонячному штаті.

[ + – ] Олівія Вайлд і Джейсон Судейкіс Фото: Getty Images

Наразі актриса зустрічається з популярним британським виконавцем Гаррі Стайлзом і може переїхати до Лондона.