Актриса и режисер Оливия Уайлд появилась на обложке глянца с обнаженной грудью

И дала откровенное интервью о съемках фильма "Не волнуйся, солнышко"

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38-летняя актриса Оливия Уайлд недавно дебютировала, как режиссер, представив на кинофестивале в Венеции свой фильм "Не волнуйся, солнышко". Сразу после этого ее заподозрили в том, что она поссорилась с исполнительницей главной роли Флоренс Пью, из-за своего романа с Гарри Стайлзом. Съемочная команда фильма и правда вела себя напряженно на красной дорожке, но Оливия решила рассказать правду. Об этом пишет Elle.

"Шокирует видеть так много неправды о себе, выдаваемой за факт", — заявила актриса, снявшись в откровенной фотосессии.

[ + – ] Актриса Оливия Уайлд

По мнению таблоидов, обстановка на съемочной площадке накалилась после того, как стало известно, что у Оливии Уайлд отношения с певцом и актером Гарри Стайлзом. Когда они начали встречаться, Оливия еще не объявила официально, что рассталась со своим партнером и отцом своих детей, актером Джейсоном Судейкисом.

Также возник скандал с актером Шайей Лабафом, которого уволили из фильма после скандалов о его неподобающем поведении с женщинами.

Но Оливия заявила, что многое из того, что утверждалось о распрях и ссорах на съемочной площадке, является "неправдой", и сожалея о том, что ее "жизнь была разорвана публикой в ​​клочья".

"У Флоренс был действительно мудрый комментарий о том, что мы не подписывались на реалити-шоу. И мне нравится, что она так выразилась, потому что широкая публика чувствует, что если вы делаете что-то, что вы продаете публике, вы каким-то образом смирились с тем, что ваша жизнь будет разорвана в клочья стаей волков. Нет, на самом деле это не входит в должностные обязанности. И никогда не входило", — заявила актриса.

Также ее критиковали за роман с Гарри Стайлзом. У пары большая разница в возрасте, причем Гарри младше Оливии, что, по мнению критиков в соцсетях, оказалось неприемлимо.

"Мне интересно, что большинство подобных претензий исходит от женщин. Я задаюсь вопросами: они планируют не стареть? Или уже постарев, они считают, что не засуживают ничего хорошего? Мне так грустно смотреть на это и осознавать, что у людей такие маленькие ожидания от собственной жизни, и они проецируют эти ожидания на других. Я отвергаю это", — сказала актриса.

[ + – ] Актриса Оливия Уайлд

Возмутили Оливию и слухи о том, что она якобы забросила своих двоих детей.

"Я делю опеку над своими детьми с моим бывшим. Если меня фотографируют не с моими детьми, люди считают, что я их бросила. Знаете, почему в Сети нет фото меня с детьми? Потому что я не разрешаю их фотографировать. Вы знаете, на что я иду, чтобы защитить своих детей от вас?", — резюмировала Уайлд.

Напомним, недавно она была возмущена тем, что документы об опеке представитель Джейсона Судейкиса вручил ей прямо на сцене во время выступления. Оливия Уайлд считает, что так ее бывший бойфренд пытается ее запугать.