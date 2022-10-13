Акторка та режисерка Олівія Вайлд з'явилася на обкладинці глянцю з оголеними грудьми

І дала відверте інтерв'ю про зйомки фільму "Не хвилюйся, сонечко".

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38-річна акторка Олівія Вайлд нещодавно дебютувала як режисерка, представивши на кінофестивалі у Венеції свій фільм "Не хвилюйся, сонечко". Одразу після цього її запідозрили в тому, що вона посварилася з виконавицею головної ролі Флоренс П'ю через свій роман із Гаррі Стайлзом. Знімальна команда фільму справді поводилася напружено на червоній доріжці, але Олівія вирішила розповісти правду. Про це пише Elle.

"Шокує бачити так багато неправди про себе, яка видається за факт", — заявила акторка, знявшись у відвертій фотосесії.

[ + – ] Акторка Олівія Вайлд

На думку таблоїдів, ситуація на знімальному майданчику загострилася після того, як стало відомо, що в Олівії Вайлд стосунки зі співаком та актором Гаррі Стайлзом. Коли вони почали зустрічатися, Олівія ще не оголосила офіційно, що розлучилася зі своїм партнером і батьком своїх дітей, актором Джейсоном Судейкісом.

Також виник скандал з актором Шаєю Лабафом, якого звільнили з фільму після скандалів про його неналежну поведінку із жінками.

Але Олівія заявила, що багато з того, що стверджувалося про чвари і сварки на знімальному майданчику, є "неправдою", і шкодуючи про те, що її "життя було розірвано публікою на шматки".

"У Флоренс був справді мудрий коментар про те, що ми не підписувалися на реаліті-шоу. І мені подобається, що вона так висловилася, тому що широка публіка відчуває, що якщо ви робите щось, що ви продаєте публіці, ви якось змирилися з тим, що ваше життя буде розірвано на шматки зграєю вовків. Ні, насправді це не входить до посадових обов'язків. І ніколи не входило", — заявила акторка.

Також її критикували за роман із Гаррі Стайлзом. У пари велика різниця у віці, причому Гаррі молодший за Олівію, що, на думку критиків у соцмережах, виявилося неприйнятно.

"Мені цікаво, що більшість подібних претензій виходить від жінок. Я запитую себе: вони планують не старіти? Або вже постарівши, вони вважають, що не заслуговують нічого хорошого? Мені так сумно дивитися на це й усвідомлювати, що в людей такі маленькі очікування від власного життя, і вони проєктують ці очікування на інших. Я відкидаю це", — сказала акторка.

[ + – ] Акторка Олівія Вайлд

Обурили Олівію і чутки про те, що вона нібито закинула своїх двох дітей.

"Я ділю опіку над своїми дітьми з моїм колишнім. Якщо мене фотографують не з моїми дітьми, люди вважають, що я їх покинула. Знаєте, чому в мережі немає фото мене з дітьми? Тому що я не дозволяю їх фотографувати. Ви знаєте, на що я йду, щоб захистити своїх дітей від вас?" — резюмувала Вайлд.

Нагадаємо, нещодавно вона була обурена тим, що документи про опіку представник Джейсона Судейкіса вручив їй просто на сцені під час виступу. Олівія Вайлд вважає, що так її колишній бойфренд намагається її залякати.