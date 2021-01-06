Певец Гарри Стайлз завел роман с актрисой Оливией Уайлд, которая старше его на 10 лет

На этих выходных пара посетила свадьбу агента Стайлза

26-летний Гарри Стайлз впервые появился на публике вместе с 36-летней Оливией Уайлд. Они вместе посетили свадьбу агента певца. Об этом пишет Daily Mail.

Пара сблизилась на съемках фильма "Не волнуйся, дорогая", в котором Стайлз исполняет главную роль. Он заменил Шайю Лабафа после того, как его бывшие девушки обвинили его в сексуальном насилии. Его напарницей по съемкам стала Флоренс Пью.

Оливия год назад рассталась со своим женихом, комиком Джейсоном Судейкисом, звездой фильмов "Мы — Миллеры" и "Несносные боссы". Они были вместе более восьми лет и воспитывают двоих общих детей – шестилетнего Отиса и четырехлетнюю Дейзи.

[ + – ] Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис

Гарри Стайлз, еще будучи участником британского шоу "X-фактор", встречался с телеведущей Кэролайн Флэк, которая старше его на 14 лет, потом его связывали непродолжительные отношения с певицой Тэйлор Свифт, моделями Карой Делевинь, Кендалл Дженнер и Камиль Роу.

Бывший участник группы One Direction в 2017 году дебютировал в фильме Кристофера Нолана "Дюнкерк" и с той поры делит свое внимание между музыкальной карьерой и карьерой в кино.

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Источник сообщил, что во время съемок "Не волнуйся, дорогая", на площадке в Палм-Спрингс было ограниченное количество людей, из-за пандемии коронавируса, а потому Оливия наставляла и помогала Гарри, для которого этот фильм стал вторым в его карьере.

[ + – ] Оливия Уайлд и Гарри Стайлз

Пара сблизилась, но не афишировала свои отношения и помог в этом, друг Стайлза, ведущий The Late Late Show Джеймс Корден, который предоставил им свой особняк в Палм-Спрингс на время съемок фильма.

[ + – ] Гарри Стайлз и Джеймс Корден

Однако на свадьбе агента Гарри и Оливия держались свободно, и он представил ее всем, как "свою девушку". Другие гости рассказывали, что они держались за руки и постоянно целовались.