З'явилися нові подробиці скандального розлучення Олівії Вайлд та Джейсона Судейкіса

Наразі акторка зустрічається з молодшим за неї на 10 років Гаррі Стайлсом.

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Колишня няня дітей Олівії Вайлд та Джейсона Судейкіса в подробицях розповіла про особисте життя знаменитих акторів. Про це пише Daily Mail.

Як розповідає няня Дейзі та Отіса, 38-річна Олівія Вайлд почала зустрічатися з 28-річним музикантом Гаррі Стайлсом, аби привернути до себе більше уваги, та сподівалася, що вони з колишнім чоловіком залишаться друзями. Втім, 47-річний Джейсон Судейкіс був розбитий горем, коли дізнався про зради коханої та матері його двох дітей.

У випадку з колишнім чоловіком Олівії все було інакше. На початку романтичних стосунків акторка не хотіла розповідати громадськості про свого нового бойфренда, адже звикла зустрічатися з хлопцями, "якими можна похвалитися".

[ + – ] Олівія Вайлд та Гаррі Стайлс на публіці Фото: Getty Images

Коли стало відомо про роман Олівії Вайлд та меншого за неї на 10 років Гаррі Стайлса, няня дуже здивувалася, адже незадовго до цього акторка відправляла Судейкісу повідомлення із зізнаннями в коханні та періодично "спала разом з ним голою". Про стосунки акторки та музиканта стало відомо на початку 2021, тоді мережу облетіли спільні фото зіркової пари, на яких вони трималися за руки.

Після початку романтичних стосунків з учасником гурту One Direction американська акторка почала робити дивні вчинки. Наприклад, віддала свого улюбленого пса на кличку Гордон. Таким чином Олівія планувала більше часу проводити з молодим коханим.

[ + – ] Гаррі Стайлс та Олівія Вайлд

Також няня розповідає, що Джейсон Судейкіс заявляв, нібито його ексдружина вже "не живе в реальному світі", а новий бойфренд став для неї справжнім наркотиком, на який мама двох підсіла.

Саму ж няню 47-річний актор звільнив після того, як дізнався, що вона спілкувалася з Олівією. Це могло стати причиною, чому жінка вирішила дати відверте інтерв'ю популярному виданню.

[ + – ] Олівія Вайлд з донькою

Нагадаємо, 38-річна Олівія Вайлд прикрасила обкладинку глянцю з оголеними грудьми.

Також Фокус писав про сварки між Олівією Вайлд та Джейсоном Судейкісом через дітей.