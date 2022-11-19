Оливия Уайлд и Гарри Стайлс разошлись, — СМИ

Звездная пара встречалась около двух лет.

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38-летняя американская актриса Оливия Уайлд и 28-летний музыкант Гарри Стайлс закончили свои романтические отношения. Об этом пишет People.

Как передают инсайдеры западных таблоидов, пара решила "отдохнуть".

"Он все еще гастролирует и сейчас едет за границу. Она фокусируется на своих детях и своей работе в Лос-Анджелесе. Это очень доброжелательное решение. Они остаются близкими друзьями", — рассказывает источник, близкий к звездной паре.

Как известно, недопонимания между певцом и звездой экранов начались после окончания съемок фильма "Не волнуйся, дорогая". Отмечается, что между Гарри Стайлсом и главной героиней картины Флоренс была химия с самого начала проекта.

[ + – ] Оливия Уайлд Фото: ELLE

Осенью 2021 38-летняя Оливия Уайлд и актер Джейсон Судейкис официально разошлись. Сообщалось, что причиной стал именно роман актрисы и младше ее на 10 лет музыканта. По словам экс-мужа Оливии, она начала романтические отношения со Стайлсом только ради пиара.

Впрочем, официально звезды не прокомментировали свой новый семейный статус.

[ + – ] Оливия Уайлд и Гарри Стайлс на публике Фото: Getty Images

Напомним, Гарри Стайлс посетил публичное событие в Лос-Анджелесе.

Также Фокус писал о скандальных подробностях о разводе Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса.