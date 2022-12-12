"Намагається жити далі". Олівія Вайлд важко переживає розставання з Гаррі Стайлсом

Знаменитості були разом близько двох років.

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38-річна американська акторка Олівія Вайлд дуже важко переживає розставання зі співаком Гаррі Стайлсом. Про це пише US Мagazine.

За словами інсайдерів, зірка екрану намагалася відволіктися від думок про колишнього коханого, проте в неї це погано виходило.

"Олівія все ще дуже сильно засмучена через розрив. Вона намагається жити далі. Олівія думала, що відпустка дозволить їй розвіятися, але побачення не входять у список її пріоритетів", — розповідає джерело видання.

Знаменитості зустрічалися близько двох років, попри те, що акторка була в офіційному шлюбі з іншим чоловіком та виховувала двох дітей.

[ + – ] Олівія Вайлд та Гаррі Стайлс Фото: oliviawilde

Восени 2021 ексдівчина 28-річного Гаррі Стайлса та актор Джейсон Судейкіс офіційно розійшлися. Повідомлялося, що причиною стали стосунки Олівії Вайлд та співака. За словами Судейкіса, мама його дітей почала роман зі Стайлсом лише заради популярності.

[ + – ] Олівія Вайлд та Джейсон Судейкіс Фото: Getty Images

Раніше колишня няня дітей Вайлд та Судейкіса розповідала, що ексчоловік акторки заявляв, нібито вона вже "не живе в реальному світі", а Гаррі Стайлс став для неї наркотиком, на який Олівія підсіла.

Нагадаємо, після розставання з Олівією Вайлд Гаррі Стайлс почав більше часу проводити з Кендалл Дженнер.

Також Фокус детальніше писав про причини розриву Олівії Вайлд та Гаррі Стайлса.