Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний новорічний манікюр 2023 (фото)

Знаменитість пропонує зробити ставку на класику, проте урізноманітнити її.

Related video

26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний новорічний манікюр 2023. Знімками зірка подіумів ділиться у своєму Instagram.

Дружина Джастіна Бібера пропонує зробити ставку на класику та обрати френч. Проте замість білого спробувати яскравий червоний відтінок та поекспериментувати із формою. Для себе модель обрала форму нігтів миндаль.

Зокрема Гейлі Бібер показала численні татуювання на своїх пальцях та розкішні каблучки.

[ + – ] Гейлі Бібер

"🎄🎄🧑🏼‍🎄", — лаконічно прокоментувала свій новий допис 26-річна Гейлі Бібер.

Зірка приміряла чорну мінісукню з глибоким декольте та гудзиками, світлу шубу та червону сумочку. Волосся дружина канадського співака залишила розпущеним, а на обличчі зробила вечірній макіяж з акцентом на губи.

Тим часом американська теледіва Хлої Кардаш'ян зазначила в коментарях, що моделі дуже личить ця червона помада.

Нагадаємо, Гейлі Бібер прогулялася у трендовому пуховику за 7 тисяч доларів від Loewe.

Також Фокус писав про цікаві яскраві ідеї новорічного манікюру 2023.