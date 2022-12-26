Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Том Бачик показав ідеальний новорічний манікюр 2023 (фото)

манікюр, новорічний манікюр, ідеальний манікюр, ідеї манікюру, ідеї новорічного манікюру 2023, модний манікюр
Фото: Getty Images

Зірковий майстер манікюру радить обмежитись одним кольором та короткою довжиною.

Related video

Голлівудський нейл-майстер Том Бачик показав ідеальний новорічний манікюр 2023. Знімком своєї нової роботи фахівець поділився в Instagram.

Новий 2023 рік Селена Гомес, яка завітала напередодні на процедури до Тома Бачика, зустріне з темно-бірюзовими нігтями. Артистка обрала однотонне покриття, яке доповнили легкі блискітки. Довжина нігтів знаменитості мінімальна.

"Манікюр, який просто продовжує дарувати 💅🏼 @selenagomez 🎅🎄 Щасливого Різдва всім! #nailsbytombachik", — підписав свою роботу Том Бачик.

Новорічне покриття Селени Гомес доповнила розкішна каблучка з великим дорогоцінним каменем та мініатюрне татуювання на безіменному пальці.

Манікюр Селени Гомес

Клієнтами Тома Бачика стають відомі зірки сучасності. До нейл-майстра часто звертається Дженніфер Лопес, Селена Гомес, Олівія Родріго тощо. Бачик володіє салонами в Нью-Йорку та постійно демонструє свої роботи у соцмережах.

Нагадаємо, восени 2022 Том Бачик радив звернути увагу на конкретні два кольори при виборі майбутнього манікюру.

Також Фокус писав про ідеальний новорічний манікюр 2023 від Гейлі Бібер.