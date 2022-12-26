Том Бачик показав ідеальний новорічний манікюр 2023 (фото)

Зірковий майстер манікюру радить обмежитись одним кольором та короткою довжиною.

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Голлівудський нейл-майстер Том Бачик показав ідеальний новорічний манікюр 2023. Знімком своєї нової роботи фахівець поділився в Instagram.

Новий 2023 рік Селена Гомес, яка завітала напередодні на процедури до Тома Бачика, зустріне з темно-бірюзовими нігтями. Артистка обрала однотонне покриття, яке доповнили легкі блискітки. Довжина нігтів знаменитості мінімальна.

"Манікюр, який просто продовжує дарувати 💅🏼 @selenagomez 🎅🎄 Щасливого Різдва всім! #nailsbytombachik", — підписав свою роботу Том Бачик.

Новорічне покриття Селени Гомес доповнила розкішна каблучка з великим дорогоцінним каменем та мініатюрне татуювання на безіменному пальці.

[ + – ] Манікюр Селени Гомес

Клієнтами Тома Бачика стають відомі зірки сучасності. До нейл-майстра часто звертається Дженніфер Лопес, Селена Гомес, Олівія Родріго тощо. Бачик володіє салонами в Нью-Йорку та постійно демонструє свої роботи у соцмережах.

Нагадаємо, восени 2022 Том Бачик радив звернути увагу на конкретні два кольори при виборі майбутнього манікюру.

Також Фокус писав про ідеальний новорічний манікюр 2023 від Гейлі Бібер.