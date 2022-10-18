Просто та шикарно. Два контрастні манікюри на осінь 2022 від Тома Бачика
У тренді залишаються однотонні та короткі нігті.
Голлівудський нейл-майстер Том Бачик пропонує два контрастні варіанти осіннього манікюру 2022. Знімками своїх нових робіт для зіркових клієнток Бачик поділився в Instagram.
Голі нігті
Для співачки Селени Гомес Том Бачик напередодні зробив легкий нюдовий манікюр для жовтня 2022. Нігті артистки мають доволі природний вигляд та практично без довжини — лише покриття світло-рожевим лаком.
З цим манікюром Селена Гомес напередодні відвідала Academy Museum Gala у Лос-Анджелесі. Прекрасним доповненням до "голих нігтів" стала каблучка "Пантера" від Cartier за 219 тисяч доларів (понад 8,8 млн гривень).
"Нові нові: просто, коротко та шикарно ✨🖤#nailsbytombachik #manimonday #selenagomez Колір нігтів "Пелюстки троянди" від @miasecret Gelux", — підписав фото голлівудський стиліст нігтів.
Пристрасні нотки
Для Дженніфер Лопес Том Бачик зробив зовсім інший акцент у новому манікюрі. Новоспечена дружина Бена Аффлека стала власницею розкішних червоних нігтів.
Щодо довжини, тут майстер також вирішив прибрати зайве та дозволити оку цілком насолодитися колірною глибиною нігтів.
Нагадаємо, які манікюри залишаються в тренді у жовтні 2022.
Також Фокус писав про розкішний образ Селени Гомес на Academy Museum Gala за 15 млн гривень.