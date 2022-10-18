Просто та шикарно. Два контрастні манікюри на осінь 2022 від Тома Бачика

У тренді залишаються однотонні та короткі нігті.

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Голлівудський нейл-майстер Том Бачик пропонує два контрастні варіанти осіннього манікюру 2022. Знімками своїх нових робіт для зіркових клієнток Бачик поділився в Instagram.

Голі нігті

Для співачки Селени Гомес Том Бачик напередодні зробив легкий нюдовий манікюр для жовтня 2022. Нігті артистки мають доволі природний вигляд та практично без довжини — лише покриття світло-рожевим лаком.

[ + – ] Манікюр для Селени Гомес

З цим манікюром Селена Гомес напередодні відвідала Academy Museum Gala у Лос-Анджелесі. Прекрасним доповненням до "голих нігтів" стала каблучка "Пантера" від Cartier за 219 тисяч доларів (понад 8,8 млн гривень).

"Нові нові: просто, коротко та шикарно ✨🖤#nailsbytombachik #manimonday #selenagomez Колір нігтів "Пелюстки троянди" від @miasecret Gelux", — підписав фото голлівудський стиліст нігтів.

[ + – ] Манікюр для Селени Гомес

Пристрасні нотки

Для Дженніфер Лопес Том Бачик зробив зовсім інший акцент у новому манікюрі. Новоспечена дружина Бена Аффлека стала власницею розкішних червоних нігтів.

Щодо довжини, тут майстер також вирішив прибрати зайве та дозволити оку цілком насолодитися колірною глибиною нігтів.

[ + – ] Манікюр Джей Ло

Нагадаємо, які манікюри залишаються в тренді у жовтні 2022.

Також Фокус писав про розкішний образ Селени Гомес на Academy Museum Gala за 15 млн гривень.