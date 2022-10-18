Просто и шикарно. Два контрастных маникюра на осень 2022 от Тома Бачика
В тренде остаются однотонные и короткие ногти.
Голливудский нейл-мастер Том Бачик предлагает два контрастных варианта осеннего маникюра 2022. Снимками своих новых работ для звездных клиенток Бачик поделился в Instagram.
Голые ногти
Для певицы Селены Гомес Том Бачик накануне сделал легкий маникюр для октября 2022. Ногти артистки выглядят довольно естественным и остались практически без длины — лишь покрытие светло-розовым лаком.
С этим маникюром Селена Гомес накануне посетила Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе. Прекрасным дополнением к "голым ногтям" стало кольцо "Пантера" от Cartier за 219 тысяч долларов (более 8,8 млн гривен).
"Новые, новые: просто, коротко и шикарно ✨🖤#nailsbytombachik #manimonday #selenagomez Цвет ногтей "Лепестки розы" от @miasecret Gelux", — подписал фото голливудский стилист ногтей.
Страстные нотки
Для Дженнифер Лопес Том Бачик сделал совсем другой акцент в новом маникюре. Новоиспеченная жена Бена Аффлека стала обладательницей роскошных красных ногтей.
Относительно длины, мастер также решил убрать лишнее и позволить глазу полностью насладиться цветовой глубиной ногтей.
Напомним, какие маникюры остаются в тренде в октябре 2022.
Также Фокус писал о роскошном образе Селены Гомес на Academy Museum Gala за 15 млн гривен.