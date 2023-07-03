Хейли и Джастин Биберы отправились на свидание в стильных образах (фото)

Звездную пару заметили в Западном Голливуде.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер и Джастин Бибер отправились на свидание в стильных образах. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов продемонстрировала свой пресс в серой безрукавке под длинной черной кожаной курткой во время вечернего свидания со своим мужем Джастином Бибером в Западном Голливуде. К образу она добавила светлые джинсы и черную сумочку. Волосы дочь Стивена Болдуина собрала в аккуратный пучок с красной резинкой, дополнив вечерний аутфит для свидания несколькими лаконичными украшениями.

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Тем временем Джастин надел выцветшую серую толстовку на молнии поверх белой футболки, бейсболку, брюки оттенка хаки и белые кроссовки.

Хейли и Джастин Биберы Фото: Getty Images

Канадский певец и американская модель поженились в 2018 году всего через несколько месяцев после расставания музыканта с Селеной Гомес. Несмотря на слухи в Сети о вражде между женщинами, официально они заявляют об адекватном отношении друг к другу и понимании.

Напомним, Хейли Бибер высказалась о вражде с Селеной Гомес.

Также Фокус писал о главном тренде лета 2023, который ранее продемонстрировала Хейли Бибер.