Селена Гомес призналась, с каким мужчиной встречалась бы (видео)

Знаменитость окончательно ответила на слухи о своих романах.

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31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес рассказала, с каким мужчиной готова встречаться.

Звезда соцсетей раскрыла свои личные потребности в свиданиях во время появления на SiriusXM's Hits 1 LA, сказав, что у нее на самом деле не "высокая требовательность".

"Я думаю, что у меня есть стандарты, и я думаю, что сейчас я живу в мире, где парни путают стандарты с высоким обслуживанием", — сказала бывшая девушка Джастина Бибера, добавив: "Мне не стыдно сказать: "Мне на самом деле нужны X, Y, и Z, чтобы ты был со мной".

"Ты должен быть крутым", — объяснила Селена. "Не крутым в том смысле, что люди думают, что ты крутой. Ты просто должен быть добрым и, пожалуйста, рассмешить меня, а также быть добрым к моей семье и людям вокруг тебя".

Артистка также подтвердила, что сейчас одинока, сказав, что готова начать отношения, если/когда они наступят.

"Я думаю, что все проходят через фазу: "О, было бы хорошо иметь кого-то", и я это понимаю. Но вы знаете, я просто наслаждаюсь тем, где я нахожусь, и я просто хочу быть счастливой с тем, кем я являюсь".

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Селена Гомес

Долгое время знаменитость встречалась с канадским певцом Джастином Бибером. В 2018 году они окончательно разошлись и музыкант женился на модели Хейли Бибер.

В 2023 артистке приписывали роман с диджеем Эндрю Таггартом, однако официально они этого не подтверждали.

Селена Гомес Фото: Selena Gomez/Instagram

Напомним, младшая сестра Селены Гомес подстригла Бруклина Бекхэма.

Также Фокус писал о новой песне-гимне одиночеству Селены Гомес.