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Стиль жизни

Селена Гомес представила зажигательный клип на новую песню (видео)

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Фото: Скріншот | Селена Гомес

Артистка оставила намек на эпизод из сериала "Секс в большом городе".

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31-летняя американская певица Селена Гомес представила зажигательный клип на новую песню "Single Soon" в YouTube.

В пятницу, 25 августа 2023 года, артистка презентовала новый трек вместе с яркой видеоработой, в которой Селена продемонстрировала результаты своего похудения, позируя в боди с розовыми блестками и подвеске с буквой "S".

В песне Гомес с иронией рассказывает о своем одиночестве. Также в видео есть намек на культовый сериал "Секс в большом городе". В одном из эпизодов певица пишет прощальную записку: такую же оставил экранный бойфренд Кэрри Брэдшоу (писатель Джек Бергер).

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Новая песня Селены Гомес

Новая работа Селены уже собрала ряд похвальных комментариев.

"Это уже знаково", — прокомментировал песню артистки официальный аккаунт соцсети Instagram.

Новая песня Селены Гомес

Перед этим Селена выпустила трек "My Mind and Me" в ноябре 2022 года. Также знаменитость активно была вовлечена в съемки третьего сезона сериала "Убийства в одном здании".

Напомним, Селена Гомес устроила вечеринку в стиле Барби.

Также Фокус писал об идеальном маникюре для встречи осени 2023 от Селены Гомес.