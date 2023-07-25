Знаменитость и ее сестра выбрали светло-розовые шляпы.

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31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес показала фото с вечеринки в стиле Барби. Снимками звезда делится в своем Instagram.

"Каждую среду мы носим розовое", — прокомментировала карусель фото знаменитость, которая накануне отпраздновала день рождения.

К Селене присоединились ее друзья и 9-летняя сестра Грейси от второго брака ее матери. Для мероприятия звезда экрана и сцены выбрала атласное розовое мини-платье с открытой спиной и светло-розовую шляпу. Судя по всему, компания также посетила премьеру долгожданного фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, режиссером которого стала Грета Гервиг.

9-летняя Грейси также выбрала розовую шляпу и атласные брюки. К образу она добавила белую футболку и голубые босоножки.

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Селена Гомес

"Понедельник, но если Селена говорит среда, то пусть будет", "Ты очень красивая", "Наша девочка, как всегда, потрясающая", — пишут в комментариях подписчики американской артистки.

Напомним, Селена Гомес продемонстрировала вариант яркого маникюра на лето 2023.

Также Фокус писал о вечеринке по случаю 31-летия Селены Гомес.