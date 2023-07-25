Знаменитість та її сестра обрали світло-рожеві капелюхи.

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31-річна американська співачка та акторка Селена Гомес показала фото з вечірки у стилі Барбі. Знімками зірка ділиться у своєму Instagram.

"Щосереди ми носимо рожеве", — прокоментувала карусель фото знаменитість, яка напередодні відсвяткувала день народження.

До Селени приєдналися її друзі та 9-річна сестра Грейсі від другого шлюбу її матері. Для заходу зірка екрану та сцени обрала атласну рожеву мінісукню з відкритою спиною та світло-рожевого капелюха. Судячи з усього, компанія також відвідала премʼєру довгоочікуваного фільму "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях, режисеркою якого стала Грета Гервіг.

9-річна Грейсі також обрала рожевого капелюха та атласні штани. До образу вона додала білу футболку та блакитні босоніжки.

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Селена Гомес

"Понеділок, але якщо Селена каже середа, то хай буде", "Ти дуже гарна", "Наша дівчинка, як завжди, приголомшлива", — пишуть у коментарях підписники американської артистки.

Нагадаємо, Селена Гомес продемонструвала варіант яскравого манікюру на літо 2023.

Також Фокус писав про вечірку з нагоди 31-річчя Селени Гомес.