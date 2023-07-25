Селена Гомес у червоній мінісукні влаштувала вечірку з нагоди 31-річчя

Знаменита акторка відзначила свій день грандіозною вечіркою.

Related video

Американська співачка й акторка Селена Гомес опублікувала у своєму Instagram-акаунті серію фотографій, на яких показала як відсвяткувала свій 31-й день народження.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Серед зіркових гостей на вечірці були Періс Гілтон, Крістіна Агілера і Бенні Бланко. Зірка серіалу "Вбивства в одній будівлі" була одягнена в червону мінісукню Bottega Veneta з прозорою підкладкою і квітковими прикрасами.

Селена Гомес Фото: Instagram @selenagomez

Гомес доповнила свій відвертий ансамбль чорними сонцезахисними окулярами, сережками-кільцями з діамантами і чорними туфлями-човниками з ремінцями і червоною трояндою. Засновниця Rare Beauty зробила димчастий макіяж очей і нанесла нюдову помаду, а волосся уклала в гламурну зачіску.

Селена Гомес Фото: Instagram @selenagomez

"31 рік", — підписала Гомес серію яскравих фотографій, на яких позує зі своїми гостями.

Селена Гомес, Бенні Бланко і Періс Гілтон Фото: Instagram @selenagomez

Навіть її торт відповідав образу, оскільки вона опублікувала фото, на якому задуває гігантські бенгальські вогні на десерті, прикрашеному червоними квітами.

Селена Гомес Фото: Instagram @selenagomez

Після вечірки Селена насолоджувалася переглядом нового фільму про Барбі зі своїми друзями. Зірка продемонструвала повністю рожевий образ з оздобленням із пір'я, а також кумедний рожевий ковбойський капелюх. Усі гості обрали також рожеві вбрання, щоб насолодитися переглядом комедійного фільму, заснованого на однойменній іграшці від Mattel.

Раніше Фокус писав, що Селена Гомес представила новий тренд у макіяжі очей.