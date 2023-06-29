Селена Гомес представила новий тренд у макіяжі очей (фото)

Актриса показала, як можна ще ефективніше використовувати підводку для очей.

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30-річна американська співачка Селена Гомес на своїй сторінці в Instagram опублікувала два знімки, на яких демонструє неймовірно красивий макіяж очей. У такий спосіб вона представила нові продукти своєї лінії косметики Rare Beauty: димчасті тіні, графічну підводку і матовий рожевий блиск для губ.

"Познайомтеся з моєю новою осінньою колекцією @rarebeauty: все перераховане вище Weightless Eyeshadow Stick, Perfect Strokes Longwear Gel Eyeliner і Brow Harmony Precision Pencil. Він кремовий, стійкий і ідеально підходить для того, щоб мати вигляд як вдень, так і ввечері. Ця колекція присвячена самовираженню і прийняттю себе. Справа не в тому, який ви маєте вигляд, а в тому, як ви бачите себе. Любіть те, що бачите", — написала знаменитість.

Вона додала, що дуже рада запропонувати своїм шанувальникам продукти Rare Beauty, які випустять 6 липня і які доступні для купівлі тільки в Sephora.

На одному фото Селена позує, тримаючи руку біля обличчя і дивлячись прямо в камеру. У неї у вухах — кілька пар сережок, зокрема пара великих срібних. Волосся артистки зібране в тугий пучок.

Другий знімок — зображення Гомес крупнішим планом. Особливу увагу привертає чорна гелева підводка Perfect Strokes Longwear Eyeliner, яка нанесена над повіками і трохи нижче її брів, що э новим трендом у макіяжі очей 2023 року.

Rare Beauty була запущена Гомес у вересні 2020 року і натхненна її альбомом Rare 2020 року.

Раніше Фокус писав, що Селена Гомес відписалася від Джіджі Хадід і Зейна Маліка, з якими раніше тісно спілкувалася.