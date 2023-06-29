Селена Гомес представила новый тренд в макияже глаз (фото)

Актриса показала, как можно еще более эффективно использовать подводку для глаз.

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30-летняя американская певица Селена Гомес на своей странице в Instagram опубликовала два снимка, на которых демонстрирует невероятно красивый макияж глаз. Таким образом она представила новые продукты своей линии косметики Rare Beauty: дымчатые тени, графическую подводку и матовый розовый блеск для губ.

"Познакомьтесь с моей новой осенней коллекцией @rarebeauty: все вышеперечисленное Weightless Eyeshadow Stick, Perfect Strokes Longwear Gel Eyeliner и Brow Harmony Precision Pencil. Он кремовый, стойкий и идеально подходит для того, чтобы выглядеть как днем, так и вечером. Эта коллекция посвящена самовыражению и принятию себя. Дело не в том, как вы выглядите, а в том, как вы видите себя. Любите то, что видите", – написала знаменитость.

Она добавила, что очень рада предложить своим поклонникам продукты Rare Beauty, которые будут выпущены 6 июля и доступны для покупки только в Sephora.

На одном фото Селена позирует, держа руку у лица и смотря прямо в камеру. У нее в ушах – несколько пар серег, в том числе пара больших серебряных. Волосы артистки собраны в тугой пучок.

Второй снимок – изображение Гомес более крупным планом. Особенное внимание привлекает черная гелевая подводка Perfect Strokes Longwear Eyeliner, которая нанесена над веками и чуть ниже ее бровей, что есть новым трендом в макияже 2023.

Rare Beauty была запущена Гомес в сентябре 2020 года и вдохновлена ее альбомом Rare 2020 года.

Ранее Фокус писал, что Селена Гомес отписалась от Джиджи Хадид и Зейна Малика, с которыми ранее тесно общалась.