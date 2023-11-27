Селена Гомес показала стильное меховое пальто на зиму (фото)

Артистка находится в столице Франции, где уже несколько раз выходила на публику.

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31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес продемонстрировала два эффектных образа, когда в воскресенье, 26 ноября 2023 года, появилась на публике в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Артистка предстала в черном твидовом платье-блейзере от Valentino. Она соединила его с прозрачными черными колготками и обула босоножки Jimmy Choo.

Позже Селена снова появилась в приталенном длинном платье в сочетании с блестящим черным меховым пальто от испанского бренда Mango. Звезда сцены носила свои вещи в блестящей сумочке AUPEN Miracle Bag.

Селена Гомес

Ее светлые пряди были уложены с распущенным пучком и мягкими волнами. Певица дополнила парижский образ парой блестящих висячих сережек Bulgari.

Селена Гомес

Макияж был создан темной тушью для ресниц, контуром и румянцем щек и нюдовой матовой помадой.

Нейл-мастер Том Бачик покрасил короткие ногти артистки в клюквенный оттенок, используя цвет Pink Light District от Aprés.

Американская знаменитость фотографировалась с французскими фанатами, выйдя из авто.

Селена Гомес

Напомним, Селена Гомес объяснила, почему на время ушла из соцсетей.

Также Фокус писал о требованиях Селены Гомес к ее будущему бойфренду.