Селена Гомес решила на время уйти из соцсетей и объяснила, почему

Певица поделилась личными переживаниями, признавшись в своей собственной борьбе с психическими проблемами.

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31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес объявила о временном прекращении активности в социальных сетях на фоне ужаса, насилия и ненависти в мире. Об этом она написала в сторис своего Instagram.

Знаменитость заявила о необходимости защиты всех, особенно детей, от насилия, подчеркивая, что ей "становится плохо, когда страдают невинные люди". Она также отметила важность того, чтобы остановить этот ужас навсегда.

Селена Гомес опубликовала эмоциональный пост

"Люди, которых пытают и убивают, или любой акт ненависти к любой группе — это ужасно. Все люди нуждаются в защите, особенно дети. Насилие должно быть остановлено навсегда. Мне жаль, если моих слов никогда не будет достаточно для всех или хэштега. Я просто не могу стоять в стороне, когда страдают невинные люди. От этого мне становится плохо. Я бы хотела изменить мир. Но пост этого не сделает. С любовью, Селена", — говорится в сообщении

Гомес также отметила, что ее обеспокоенность по поводу насилия и ненависти в мире усилилась после того, как она стала свидетелем страданий своей младшей сестры.

Знаменитость рассказала, что в 2020 году ей поставили диагноз "биполярное расстройство". Она подчеркнула, что этот диагноз дал ей знания и понимание, которые она искала, помогая ей снова найти свою радость и быть собой.

Напомним, что Селена Гомес сходила на дружеский ужин с Бруклином Бекхэмом без его жены.