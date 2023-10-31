Селена Гомес вирішила на деякий час піти із соцмереж і пояснила, чому

Співачка поділилася особистими переживаннями, зізнавшись у своїй власній боротьбі з психічними проблемами.

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31-річна американська співачка й акторка Селена Гомес оголосила про тимчасове припинення активності в соціальних мережах на тлі жаху, насильства та ненависті у світі. Про це вона написала в сторіс свого Instagram.

Знаменитість заявила про необхідність захисту всіх, особливо дітей, від насильства, наголошуючи, що їй "стає погано, коли страждають невинні люди". Вона також наголосила на важливості того, щоб зупинити цей жах назавжди.

Селена Гомес опублікувала емоційний пост

"Люди, яких катують і вбивають, або будь-який акт ненависті до будь-якої групи — це жахливо. Усі люди потребують захисту, особливо діти. Насильство має бути зупинено назавжди. Мені шкода, якщо моїх слів ніколи не буде достатньо для всіх або хештега. Я просто не можу стояти осторонь, коли страждають невинні люди. Від цього мені стає погано. Я б хотіла змінити світ. Але пост цього не зробить. З любов'ю, Селена", — йдеться в повідомленні

Гомес також зазначила, що її занепокоєння з приводу насильства і ненависті у світі посилилося після того, як вона стала свідком страждань своєї молодшої сестри.

Знаменитість розповіла, що 2020 року їй поставили діагноз "біполярний розлад". Вона підкреслила, що цей діагноз дав їй знання і розуміння, які вона шукала, допомагаючи їй знову знайти свою радість і бути собою.

Нагадаємо, що Селена Гомес сходила на дружню вечерю з Брукліном Бекхемом без його дружини.