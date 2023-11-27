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Стиль життя

Селена Гомес показала стильне хутряне пальто на зиму (фото)

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Фото: instagram.com/selenagomez | Селена Гомес

Артистка перебуває у столиці Франції, де вже кілька разів виходила на публіку.

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31-річна американська співачка та акторка Селена Гомес продемонструвала два ефектні образи, коли в неділю, 26 листопада 2023, зʼявилася на публіці в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Артистка постала в чорній твідовій сукні-блейзері від Valentino. Вона поєднала її з прозорими чорними колготками та взула босоніжки Jimmy Choo.

Пізніше Селена знову з'явилася в приталеній довгій сукні в поєднанні з блискучим чорним хутряним пальтом від іспанського бренду Mango. Зірка сцени носила свої речі в блискучій сумочці AUPEN Miracle Bag.

Селена Гомес

Її світлі пасма були укладені з розпущеним пучком і м’якими хвилями. Співачка доповнила паризький образ парою блискучих висячих сережок Bulgari.

Селена Гомес

Макіяж був створений темною тушшю для вій, контуром і рум’янцем щік і нюдовою матовою помадою.

Нейл-майстер Том Бачик пофарбував короткі нігті артистки в журавлинний відтінок, використовуючи колір Pink Light District від Aprés.

Американська знаменитість фотографувалася з французькими фанатами, вийшовши з авто.

Селена Гомес

Нагадаємо, Селена Гомес пояснила, чому на певний час пішла із соцмереж.

Також Фокус писав про вимоги Селени Гомес до її майбутнього бойфренда.