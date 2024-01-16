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Стиль життя

Селена Гомес показала ідеальний вишневий манікюр (фото)

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Фото: Instagram tombachik | Новий манікюр Селени Гомес

Знаменитість обрала покриття в стилі "Чорна вишня" перед церемонією вручення нагород "Еммі". Том Бачик розповів покроково, як робив покриття зірковій клієнтці.

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31-річна американська співачка та акторка Селена Гомес продемонструвала ідеальний вишневий манікюр. Знімком своєї нової роботи ділиться нейл-майстер Том Бачик в Instagram.

Артистка обрала покриття в стилі "Чорна вишня" перед церемонією вручення нагород "Еммі" у Лос-Анджелесі.

"Форма нігтя сьогодні була дуже важлива. Ми хотіли поєднати її темний колір на замовлення з овальним нігтем, щоб доповнити візерунок її сукні", — розповідає Бачик, до якого Селена часто звертається.

Спочатку нейл-майстер наніс супертонкий шар чорного лаку, а після цього — насичений фіолетовий.

"Для створення глибокого ефекту вишні взяв маленький пензлик для гелю, зануривши в червону хромовану пудру", — розповідає Том, який після цього наніс товсте блискуче покриття.

Зокрема, фахівець радить зволожувати кутикулу та шкіру рук.

Новий манікюр Селени Гомес

Співачка сяяла в ефектній сукні з глибоким декольте, розшитій паєтками винного кольору. Вбрання виготовили на замовлення в Oscar de la Renta, і на ньому понад 450 тисяч паєток.

Селена Гомес Fullscreen
Селена Гомес
Фото: Getty Images

Зірка сцени та екрану доповнила образ розкішним кольє від Tiffany & Co. з платини та жовтого золота з діамантами, рожевими сапфірами та 35-каратним морганітом у центрі.

Селена Гомес

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