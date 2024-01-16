Селена Гомес показала ідеальний вишневий манікюр (фото)
Знаменитість обрала покриття в стилі "Чорна вишня" перед церемонією вручення нагород "Еммі". Том Бачик розповів покроково, як робив покриття зірковій клієнтці.
31-річна американська співачка та акторка Селена Гомес продемонструвала ідеальний вишневий манікюр. Знімком своєї нової роботи ділиться нейл-майстер Том Бачик в Instagram.
Артистка обрала покриття в стилі "Чорна вишня" перед церемонією вручення нагород "Еммі" у Лос-Анджелесі.
"Форма нігтя сьогодні була дуже важлива. Ми хотіли поєднати її темний колір на замовлення з овальним нігтем, щоб доповнити візерунок її сукні", — розповідає Бачик, до якого Селена часто звертається.
Спочатку нейл-майстер наніс супертонкий шар чорного лаку, а після цього — насичений фіолетовий.
"Для створення глибокого ефекту вишні взяв маленький пензлик для гелю, зануривши в червону хромовану пудру", — розповідає Том, який після цього наніс товсте блискуче покриття.
Зокрема, фахівець радить зволожувати кутикулу та шкіру рук.
Співачка сяяла в ефектній сукні з глибоким декольте, розшитій паєтками винного кольору. Вбрання виготовили на замовлення в Oscar de la Renta, і на ньому понад 450 тисяч паєток.
Зірка сцени та екрану доповнила образ розкішним кольє від Tiffany & Co. з платини та жовтого золота з діамантами, рожевими сапфірами та 35-каратним морганітом у центрі.
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