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Стиль жизни

Селена Гомес показала идеальный вишневый маникюр (фото)

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Фото: Instagram tombachik | Новый маникюр Селены Гомес

Знаменитость выбрала покрытие в стиле "Черная вишня" перед церемонией вручения наград "Эмми". Том Бачик рассказал пошагово, как делал покрытие звездной клиентке.

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31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес продемонстрировала идеальный вишневый маникюр. Снимком своей новой работы делится нейл-мастер Том Бачик в Instagram.

Артистка выбрала покрытие в стиле "Черная вишня" перед церемонией вручения наград "Эмми" в Лос-Анджелесе.

"Форма ногтя сегодня была очень важна. Мы хотели совместить ее темный цвет на заказ с овальным ногтем, чтобы дополнить узор ее платья", — рассказывает Бачик, к которому Селена часто обращается.

Сначала нейл-мастер нанес супертонкий слой черного лака, а после этого — насыщенный фиолетовый.

"Для создания глубокого эффекта вишни взял маленькую кисточку для геля, окунув в красную хромированную пудру", — рассказывает Том, который после этого нанес толстое блестящее покрытие.

В частности, специалист советует увлажнять кутикулу и кожу рук.

Новый маникюр Селены Гомес

Певица сияла в эффектном платье с глубоким декольте, расшитом пайетками винного цвета. Наряд был изготовлен на заказ в Oscar de la Renta, и на нем более 450 тысяч пайеток.

Селена Гомес Fullscreen
Селена Гомес
Фото: Getty Images

Звезда сцены и экрана дополнила образ роскошным колье от Tiffany & Co. из платины и желтого золота с бриллиантами, розовыми сапфирами и 35-каратным морганитом в центре.

Селена Гомес

Напомним, какой маникюр будет в тренде в 2024 году.

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