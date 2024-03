Селена Гомес поздравила бойфренда с днем рождения (фото)

Звездная пара начала встречаться летом 2023 года. Впрочем, об их отношениях стало известно лишь через несколько месяцев.

31-летняя американская певица Селена Гомес поздравила своего бойфренда Бенни Бланко с 36-летием. Снимками с возлюбленным звезда сцены делится в Instagram с более 430 млн подписчиков.

"С днем рождения, крошка! Твоя эмоциональная выносливость, позитивный характер, невероятный талант (что меня поражает), беспрекословный юмор и любовь, доброе сердце абсолютно убивают меня. Я люблю тебя", — написала артистка.

В частности, Селена показала ряд кадров с музыкальным продюсером, который 8 марта празднует день рождения. Они обнимались и целовались на фото и видео, которые Гомес опубликовала на странице в соцсети.

Селена Гомес и Бенни Бланко

Именинник ответил в комментариях, оставив несколько эмодзи с сердечками.

"Вы все такие невероятно очаровательные. С днем рождения, Бенни!!!", "Оооо, поздравляю вас с днем рождения, Бенни Бланко, и вы, друзья, самая милая пара. Оставайтесь всегда озорными", "С днем рождения, Бенни! Столько счастья вам обоим!!!" — присоединяются к поздравлениям пользователи сети.

Селена и продюсер знакомы с 2019 года, когда они сотрудничали с J. Balvin и Tainy над песней "I Can't Get Enough".

На протяжении многих лет звезды оставались близкими, а именинник посетил день рождения Селены в июле 2023. Тогда они и начали встречаться.

Селена Гомес и Бенни Бланко Фото: Selena Gomez/Instagram

"Очень трудно найти кого-то, кто сможет вас выслушать и заботиться о вас, но я знаю, что когда это произойдет, это будет замечательно, и вы захотите, чтобы он был здоровым", — рассказывала звезда сцены.

