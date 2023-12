Селена Гомес рассказала о своих отношениях с Бенни Бланко

О новом романе в мире шоу-бизнеса стало известно в начале декабря 2023 года.

31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес рассказала о своих новых романтических отношениях с музыкальным продюсером Бенни Бланко, 35. Об этом пишет Vogue.

Знаменитость поделилась подробностями нового романа в интервью Vogue México y Latinoamérica, прежде чем она подтвердила в начале декабря 2023 года, что встречается с Бенни Бланко в течение шести месяцев.

Селена Гомес

Селена подчеркнула, что ее главным приоритетом в отношениях является сохранение самоуважения, а также предоставление открытого пространства для обсуждения чувств.

"Очень трудно найти кого-то, кто сможет вас выслушать и заботиться о вас, но я знаю, что когда это произойдет, это будет замечательно, и вы захотите, чтобы он был здоровым", — рассказала артистка.

Гомес не упоминала Бенни Бланко, но в статье отмечалось, что она подтвердила их роман, когда она была написана.

Селена Гомес и Бенни Бланко Фото: Selena Gomez/Instagram

Пара знакома с 2019 года, когда они сотрудничали с J. Balvin и Tainy над песней "I Can't Get Enough".

В течение многих лет они оставались близкими, а Бланко посетил день рождения певицы в июле 2023 года. Тогда они и начали встречаться.

