"Навчіться готувати": Бенні Бланко розкрив шість секретів успіху в житті та коханні (фото)

Коханий актриси і співачки Селени Гомес "викладається на кожному побаченні". Бенні Бланко завжди стежить за своєю зовнішністю і намагається бути галантним джентльменом.

Музичний продюсер, "Найсексуальніший чоловік з тих, хто нині живе" 2024 року за версією журналу Рeople, Бенні Бланко, 11 листопада в інтерв'ю розкрив шість секретів успіху в житті та коханні.

За його словами, коли справа стосується сердечних справ, не повинно бути "ніяких ігор". Перебуваючи в романтичних стосунках із Селеною Гомес, з 2023 року він підкреслює: "Я все ще викладаюся на кожному побаченні. Це не означає, що потрібно витрачати весь свій банківський рахунок. Це означає бути уважним і слухати свого партнера".

Бланко любить збирати близьких на тематичні звані вечері у своєму будинку в районі Лос-Анджелеса і його часто можна побачити на кухні, коли він готує улюблені страви своєї дівчини. У розмові з журналістами Бенні назвав правила, яких дотримується сам, щоб мати успіх у коханні та досягати вершин у житті.

Навчіться готувати

Продюсер вважає, що в житті дуже важливо вміти готувати, адже навички в кулінарії не тільки полегшують ваше життя, а й допомагають приємно здивувати вашу обраницю.

Селена Гомес і Бенні Бланко Фото: instagram.com/selenagomez

"Навіть якщо ви жахливо готуєте, вашому партнерові сподобається, тому що ви це зробили. Запитайте, що він хоче їсти. Не намагайтеся приготувати йому те, що хочете їсти ви. Якщо ви не вмієте готувати — навчіться. Постарайтеся бути галантним: скажіть їй, яка вона красива. Галантність не померла", — поділився Бланко.

Перші побачення мають стати досвідом

На думку Бенні, перше побачення має бути чимось божевільним. Він радить на першому побаченні просто послухати, що говорить людина і не говорити про себе весь час, бо, за великим рахунком, до цього "нікому немає діла".

"На першому побаченні ви повинні залишити враження. Людина буде ходити на купу перших побачень, і ви маєте закріпити за собою перше місце... Я викладаюся на кожному побаченні. Ми викладаємося на всі сто одне для одного. Одного разу Селена сказала: "О, я хочу запросити тебе на побачення". Ми кудись поїхали, і вона орендувала для мене цілий ботанічний сад. Їй теж подобається щось таке незвичайне", — розповів Бланко.

Одягайтеся стильно

"Якщо ви носите найдорожчу річ, яка щойно вийшла, ви не модні. Ви просто людина, яка випадково витрачає свої гроші. Для мене вся справа у високому-низькому. Я можу вдягнути справді гарний вінтажний піджак Prada з річчю за 10 доларів. Я думаю, що найкраще змішувати все це і бути собою", — порадив продюсер.

Бенні Бланко Фото: Getty Images

Доглядайте за собою

Бенні намагається доглядати за собою. Він ходить до косметолога, приділяє увагу шкірі обличчя і своєму кучерявому волоссю. Крім того, його відштовхують люди з поганим запахом: "Не смердь. Роби все, що хочеш. Я справді вважаю, що важливо мати гарну шкіру. У мене є косметолог, і вона змінила моє життя. Я роблю все, що вона каже. Я також не вірю в необхідність постійного миття волосся шампунем або використання кондиціонера. Я дуже охайний, але не приймаю душ щодня. Я хочу приємно пахнути, щоб був аромат, коли я проходжу повз, був приємний для оточуючих".

Запрошуйте у свій дім друзів

"Я люблю приймати гостей. Це так весело. Мені також подобається, коли мене приймають. На звану вечерю ви хочете запросити людей, які не обов'язково всі один одного знають. Зробіть ці зустрічі комфортними для всіх", — поділився Бенні. Він вважає, що гості обов'язково знайдуть теми для спілкування, головне підібрати "правильні напої, їжу та правильну музику".

Даруйте подарунки

У виборі подарунків Бланко вважає, що потрібно враховувати індивідуальність людини: Не купуйте подарунок, який куплять усі інші. Для мене найкращий спосіб зробити це — проявити креативність, послухати щось, що людина говорила в минулому. Більшість моїх подарунків зроблені вручну. Припустимо, у вас був найкращий вечір у Six Flags, і це було ваше перше побачення. Збережіть цей квиток, а потім вставте його в рамку і подаруйте їм на день народження, і скажіть: "О, це було наше перше побачення". Прості маленькі жести мають велике значення".

Раніше, 23 липня, повідомлялося, що Бенні Бланко мило привітав Селену Гомес із днем народження.