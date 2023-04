Селена Гомес вийшла у світ на фоні чуток про роман із Зейном Маліком (фото)

Знаменитість продовжує будувати акторську карʼєру.

30-річна американська співачка Селена Гомес вийшла у світ на фоні чуток про свій роман зі співаком Зейном Маліком. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени та екрану продемонструвала комфортний образ для прохолодної весни, коли її помітили на зйомках серіалу Hulu Only Murders in the Building у Вашингтон-Гайтс, Нью-Йорк.

Знаменитість обрала для виходу довге чорне пальто поверх великого сірого худі та чорних спортивних штанів.

Селена, яка нещодавно викликала чутки про роман із учасником One Direction Зейном Маліком, доповнила зручне вбрання сірими черевиками UGG. Також вона додала до аутфіту велику чорну сумку-тоут.

Селена Гомес

Вона носила своє чорне волосся, зачесане під худі, і тримала в руці пару червоних сонцезахисних окулярів.

Пізніше співачка змінила наряд і одягла чорну спідницю та панчохи під темне пальто. Артистка поєднала наряд із масивними чорними черевиками та доповнила золотими підборами.

Гомес, яка нещодавно порушила мовчання щодо "сварки" з Гейлі Бібер, була зайнята зйомками третього сезону хітового серіалу Hulu, де вона грає одну з головних ролей.

