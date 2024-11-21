Воззʼєднання One Direction та кохані жінки: Ліама Пейна поховали в Англії (фото, відео)

Зі співаком, який загинув місяць тому, попрощалися колеги, рідні, мама його сина та наречена. На церемонії труну везли в білій кареті, запряженій кіньми.

В Англії поховали співака Ліама Пейна, який загинув у жовтні через падіння з балкону готелю в Аргентині у віці 31 року. Про це пише People.

Провести музиканта в останню путь прийшли його рідні – батьки, колишня дівчина Шеріл Коул, яка народила Ліаму сина Беара Грея, а також наречена Кейт Кессіді, з якою він на момент смерті перебував у романтичних стосунках та планував весілля.

Також на похороні зʼявилися колишні колеги Ліама Пейна з гурту One Direction — Гаррі Стайлз, Луї Томлінсон, Найл Горан і Зейн Малік.

Похорон Ліама Пейна

До храму труну везли в білій кареті, запряженій кіньми.

Похорон Ліама Пейна

Колишній учасник гурту One Direction зламав собі череп і миттєво помер від "дуже серйозних травм" 16 жовтня 2024, коли він впав з балкона третього поверху готелю в Аргентині.

"Наше завдання полягало в тому, щоб швидко відправитися туди, надати медичну допомогу та спробувати реанімувати його, але його травми були несумісні з життям", — сказав головний медик.

У музиканта залишився семирічний син Беар Грей.

Нагадаємо, фанати помітили передбачення в пісні Ліама Пейна.

Також Фокус писав про плани Ліама Пейна на весілля з Кейт Кессіді.