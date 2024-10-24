Ліам Пейн планував весілля за кілька тижнів до смерті
Артист та його дівчина Кейт Кессіді зустрічалися близько двох років. Він подарував коханій особливу записку, яку вона зберегла.
Дівчина Ліама Пейна Кейт Кессіді розповіла, що вони з колишнім учасником One Direction планували одружитися за кілька тижнів до його трагічної загибелі. Архівними кадрами з музикантом вона поділилася в Instagram.
"Кілька тижнів тому ми сиділи на вулиці чудового вечора, уявляючи наше спільне життя", — пригадала Кейт.
"Я тримаю твою записку під рукою, хоча ти сказав мені не дивитися на неї. Там було написано: "Ми з Кейт одружимося протягом року / заручені і разом назавжди 444", — написала кохана Ліама Пейна.
У каруселі фото Кессіді поділилася запискою, яку їй подарував Пейн разом із букетом квітів.
Зірка соцмереж сказала, що вони все одно будуть "разом назавжди", але просто не "так, як [вони] планували".
"Ти завжди будеш зі мною. Я отримала ангела-охоронця", — зазначила Кейт.
В емоційному пості Кессіді також зізналася, наскільки "розбите" її серце через смерть артиста.
"Ти приніс стільки щастя та позитиву всім — мільйонам шанувальників, своїй родині, друзям і особливо мені. Тебе так неймовірно люблять", — написала вона.
16 жовтня Ліам Пейн загинув у віці 31 року після падіння з балкона третього поверху готелю CasaSur Palermo в Буенос-Айресі.
Співак і його дівчина разом відпочивали в Аргентині, але Кессіді вирішила покинути країну раніше. Повідомлялося, що Ліам Пейн сильно посварився з нею через це.
Нагадаємо, Кейт Кессіді вперше прокоментувала смерть свого коханого.
Також Фокус писав про причину смерті Ліама Пейна.