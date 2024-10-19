"Мій ангел": дівчина Ліама Пейна емоційно прокоментувала його смерть (фото)

Музикант пішов із життя у віці 31 року. Він випав з вікна готелю в Аргентині.

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Кейт Кессіді вперше прокоментувала раптову смерть співака Ліама Пейна, з яким зустрічалася останні два роки. Емоційне звернення дівчина опублікувала в Instagram.

Дівчина колишнього учасника гурту One Direction зізналася, що досі не може повірити у його смерть. Наразі вона хоче побути наодинці та просить усіх прихильників Ліама не турбувати її.

"Дякую за всі добрі слова, які ви мені присвятили. Я була абсолютно розгублена. Ніщо з того, що сталося за останні кілька днів, не здається реальним. Я прошу і молюся, щоб ви дали мені особистий простір, аби розібратися з цим наодинці. Ліаме, мій ангел. Я хочу, щоб ти знав, що я любила тебе безумовно і повністю. Я буду продовжувати любити тебе все життя. Я люблю тебе, Ліаме", — написала Кессіді.

Кейт Кессіді відреагувала на смерть Ліама Пейна Фото: Kate Cassidy\Instagram

16 жовтня 2024 року Ліам Пейн випав з третього поверху готелю в Аргентині. Надійшов дзвінок від менеджера, проте рятувальники нічого не змогли зробити, щоб врятувати музиканта. За словами очевидця, був перелом черепа та надзвичайно серйозні травми, які призвели до його швидкої смерті. Співаку був 31 рік.

Особисте життя Ліама Пейна

Певний час музикант зустрічався з Шеріл Коул, яка народила йому сина Беара Грея. Хлопчик зʼявився на світ у березні 2017 року.

Після коротких стосунків із супермоделлю Наомі Кемпбелл у 2019 році співак почав зустрічатися з Майєю Генрі, а наступного року пара заручилася. У 2022 році вони розійшлися.

До самої смерті Пейн перебував у стосунках із Кейт Кессіді, з якою почав зустрічатися в жовтні 2022 року.

Кейт Кессіді та Ліам Пейн

Нагадаємо, що Ліам Пейн говорив про свого єдиного сина незадовго до смерті.

Також Фокус писав про причину смерті Ліама Пейна.