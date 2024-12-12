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Стиль жизни

Алина Гросу ответила на слухи о беременности (фото)

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Фото: Алина Гросу/ Instagram | Алина Гросу

Гросу призналась, что хочет держать свою личную жизнь подальше от внимания публики. По слухам, она замужем за российским актером Романом Полянским.

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Украинская певица Алина Гросу ответила на слухи о беременности. Артистка накануне дала возможность своим подписчикам в Instagram задать ей несколько вопросов.

В частности, Гросу сказали, что она "скоро забеременеет", на что уроженка Черновцов ответила с интригой.

"С чего вы взяли? Может я уже", — написала Алина Гросу.

В частности, артистка рассказала, что хочет иметь большую семью, поэтому планирует много детей.

Также Алина Гросу ответила, что сейчас живет на две страны, снимая жилье в США.

"Полтора года назад уехала учиться, сниматься, работать, помогать. О личной жизни уже давно все всем известно", — написала звезда сцены, судя по всему, намекая на новости о ее женитьбе с Романом Полянским.

Кроме этого, Гросу призналась, что хочет держать свою личную жизнь подальше от внимания публики.

"Нужно жить не в телефоне, а реальной жизнью", — написала украинская знаменитость.

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Что известно о муже Алины Гросу

Ходят слухи, что певица и российский актер Роман Полянский поженились. Официально пара не подтверждала домыслов. А Гросу скрывает от публики персону своего избранника. Впрочем, недавно госпожа посол по правам человека и устойчивого развития в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретная поделилась кадрами с актером и певицей после встречи в США и назвала Полянского спутником Гросу по жизни.

Алина Гросу с мужем Fullscreen
Алина Гросу с мужем
Фото: Алина Гросу/ Instagram

Напомним, Алина Гросу засветилась в компании Романа Полянского.

Также Фокус писал о появлении Алины Гросу в сериале Netflix.