Стало известно, за кого вышла замуж Алина Гросу (фото)

Им оказался известный российский актер. Об отношениях пары было известно несколькими годами ранее.

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Стало известно, за кого вышла замуж украинская певица Алина Гросу. Об этом случайно рассказала госпожа посол по правам человека и устойчивого развития в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретная в своем Instagram.

Недавно Гросу стала гостьей на званом ужине у мэра Нью-Йорка. К ней присоединился также муж, которым оказался известный российский актер и режиссер Роман Полянский. Кроме совместных фото, подтверждением стали слова госпожи посла. Каретная назвала российского актера спутником певицы по жизни.

"С этим я рада поздравить мегаизвестную и чрезвычайно талантливую украинскую и европейскую певицу и актрису Алину Гросу с успешным представительством украинской культуры в Нью-Йорке сегодня вечером на мероприятии мэра. Спасибо ее замечательному спутнику жизни и не менее известному актеру и кинорежиссеру Роману Полянскому за поддержку, заботу и преданность", — отметила госпожа посол.

Роман Полянский и Алина Гросу в Нью-Йорке

До полномасштабной войны Гросу встречалась с Полянским, однако их отношения были разорваны со временем. В начале 2024 года артистка объявила о своей свадьбе, однако лицо и персону избранника не раскрывала. Фанаты предполагали, что им мог быть актер, однако подтверждений этому не было.

Роман Полянский и Алина Гросу в Нью-Йорке

Напомним, в МИД отреагировали на слова Алины Гросу о дипломатической должности в Нью-Йорке.

Также Фокус писал о фото со свадьбы Алины Гросу.